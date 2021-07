Les quatre vacunes contra la COVID-19 autoritzades fins ara per l’Agència Europea del Medicament (EMA) –Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca i Johnson&Johnson– protegeixen contra totes les variants del coronavirus que circulen a la Unió Europea. Segons el director de l’estratègia de vacunes de l’EMA, Marco Cavaleri, les primeres dades reals disponibles suggereixen que la pauta completa protegeix també davant la variant delta, que es propaga amb extremada rapidesa, mentre que les dades de laboratori mostren que anticossos produïts per les vacunes aprovades neutralitzen també aquesta variant.

Per això, Cavaleri va demanar a tots els governs europeus que accelerin la vacunació i mantinguin les mesures de salut pública contra el virus. «És important garantir que les persones grans i vulnerables completin la vacunació com més aviat millor perquè estiguin protegides davant la propagació de la variant delta», va explicar, conscient de la «preocupació» que genera aquesta variant. El regulador europeu també va demanar als fabricants que investiguin si les seves vacunes funcionen contra les noves variants emergents del virus i està en contacte amb els laboratoris sobre la possible administració d’una dosi de reforç per determinar el millor calendari i la millor estratègia.

En aquest moment, no obstant, «no està clar si serà necessària una dosi de reforç perquè les vacunes contra la COVID-19 mantinguin la seva protecció», va reconèixer Cavaleri, que va explicar que l’agència revisarà les dades de seguretat i la resposta immunològica en persones que han rebut la tercera dosi i la segona en el cas de l’antídot monodosi de Johnson&Johnson. Amb tot, en els pròxims mesos podrien sorgir noves variants, d’aquí la importància de mantenir una «estreta vigilància» i fer un seguiment a l’eficàcia de les vacunes aprovades.

Quant a la utilització de vacunes diferents en l’estratègia d’immunització, per exemple l’administració d’una primera dosi d’AstraZeneca i una segona de Pfizer com ha ocorregut a Espanya, l’Agència Europea del Medicament encara no està en disposició de realitzar «una recomanació definitiva», tot i que els estudis provisionals a Espanya, Alemanya i el Regne Unit mostren «una bona resposta immune i cap preocupació per la seguretat», i històricament ha tingut èxit amb altres vacunes.