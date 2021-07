Aquest dimarts el Tribunal Suprem dels Països Baixos va ratificar la decisió que troba culpable el líder del partit ultradretà Partit per la Llibertat (PVV), Geert Wilders, d’insultar els marroquins durant un míting pronunciat el 2014, quan va prometre fer que hi hagi «menys marroquins» al país.

La decisió del Suprem neerlandès té lloc després que Wilders presentés una apel·lació contra una decisió anterior, dictada pel Tribunal d’Apel·lació, i va assenyala que «un polític també s’ha d’adherir als principis bàsics de l’Estat de Dret i no ha d’incitar a la intolerància».

Així mateix, la sentència, que no ha examinat el fons del cas, sinó únicament el procediment del Tribunal d’Apel·lació de la Haia, indica que Wilders va parlar «deliberadament» dels marroquins i no va esmentar que es referia als «criminals», com va explicar després, segons un comunicat del Tribunal Suprem.

«És cert que un polític ha de poder plantejar assumptes d’interès general, tot i que ofengui o molesti els altres, però això no altera el fet que té la responsabilitat en el debat públic d’evitar que difongui declaracions contràries a la llei i amb els principis fonamentals de l’Estat constitucional democràtic», afegeix la decisió, que insisteix que la forma en què Wilders va fer les seves declaracions és «innecessàriament ofensiva» i «supera els límits de la llei».

Sense multa

La decisió, no obstant, no implica la imposició d’una pena, ja que ratifica la decisió anterior, que el va trobar culpable d’insultar els marroquins però no d’incitar a l’odi o a la discriminació, per la qual cosa no li va imposar cap pena. Wilders encara pot sol·licitar una impugnació al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).

Segons el parer del polític ultradretà, la decisió mostra que «l’Estat de dret està en fallida». «Això és una vergonya», va dir, abans de censurar que «si et dius [el primer ministre dels Països Baixos, Mark] Rutte pots mentir, però si ets líder de l’oposició seràs condemnat».