El Parlament Europeu ha aprovat aquest dijous una resolució que insta la Comissió Europea a bloquejar algunes ajudes europees a Hongria fins que no derogui la nova llei anti-LGTBI. Aprovada per 459 vots a favor, 147 en contra i 58 abstencions, la resolució també reclama a la CE que analitzi detalladament cada una de les mesures del pla de recuperació hongarès i que només aprovi aquelles mesures que no facilitin a l'aplicació de la llei homòfoba. De totes maneres, els eurodiputats demanen igualment a l'executiu europeu que porti el govern hongarès als tribunals de la UE si no retira la norma.

El text també inclou una petició per què la presidència eslovena a càrrec de l'Eurocambra celebri una audiència sobre Hongria aquest setembre i que es prepari una votació sobre les recomanacions l'abans possible. Els eurodiputats també volen que investigui el finançament que reben les campanyes anti-LGTBI a la Unió Europea, que consideren "una clara amenaça per a la democràcia i la seguretat nacional dins la Unió".

Per últim, condemnen la decisió d'una autoritat de Budapest de protecció dels consumidors que ordena als editors de llibres que incloguin clàusules d'exempció de responsabilitat als llibres infantils on aparegui un arc iris