L’extresorer del PP Luis Bárcenas havia anunciat que col·laboraria amb la justícia, però la COVID i l’agenda del jutjat van fer que la seva compareixença davant l’Audiència Nacional no es produís fins al passat 16 de juliol. Pel que fa a les donacions d’empresaris al partit, Bárcenas va emmarcar aquestes en el «concepte de les relacions públiques» en els paisos on els lobbys són legals, perquè «aconseguit que et rebi un ministre o un secretari d’Estat no és senzill. Això val diners en qualsevol lloc», va assegurar. En l’àudio de la declaració a la part de la caixa B, reoberta arrel de les declaracions de Francisco Corerrea a la primera època de la Gürtel, s’escolta a Bárcenas explicar com ell i el llavors tresorer, Álvaro Lapuerta, gestionaven trobades entre donants com els ministres de Foment i Medi Ambient i els secretaris d’Estat dels Governs del PP, que es van succeir entre 1996 i 2004.