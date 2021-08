La majoria dels països del Consell de Seguretat de l'ONU van mostrar aquest dilluns la seva profunda preocupació per la violació dels drets humans a l'Afganistan i el seu temor a un eventual sorgiment del terrorisme al país asiàtic després de caure en mans dels talibans.

El secretari general de Nacions Unides, António Guterres, que ha estat el primer a intervenir en la reunió d'urgència celebrada pel màxim òrgan de l'ONU, ha expressat les inquietuds compartides per gran part de la comunitat internacional.

"Hem de parlar amb una sola veu per a defensar els drets humans a l'Afganistan", va dir Guterres, que va agregar que el preocupen, "en particular, els relats sobre les creixents violacions de drets humans contra les dones i nenes de l'Afganistan, que temen un retorn als dies més foscos".

El diplomàtic portuguès també va fer una crida a la comunitat internacional per a evitar que el terrorisme torni a arrelar en territori afganès.

"La comunitat internacional ha d'unir-se per a assegurar-se que l'Afganistan mai més s'utilitzi com a plataforma o refugi segur per a organitzacions terroristes", va dir.

A més, va informar que "en gran manera" el personal de l'ONU present al país i les seves instal·lacions "han estat respectats".

"Continuem instant els talibans que respectin la integritat d'aquestes instal·lacions i la inviolabilitat dels diplomàtics enviats" i les seves missions, va apuntar Guterres, qui va destacar el paper de les organitzacions humanitàries per a proveir serveis bàsics als afganesos més necessitats.

"La crisi humanitària a l'Afganistan afecta 18 milions de persones, gairebé la meitat de la població", va destacar el màxim responsable de l'ONU abans d'assegurar: "La presència de Nacions Unides s'adaptarà a la situació de seguretat. Però, sobretot, ens quedarem i brindarem suport al poble afganès".

El crit d'auxili de l'ambaixador afganès

El representant permanent de l'Afganistan a l'ONU, Ghulam Isaczai, va prendre la paraula després del discurs de Guterres per a mostrar la seva "preocupació extrema" sobre les promeses i els compromisos dels talibans.

"Hem estat testimonis una vegada i una altra de com els talibans han trencat les seves promeses i els seus compromisos en el passat", va declarar Isaczai.

Després d'esmentar "les imatges espantoses d'execucions massives de personal militar per part dels talibans i assassinats de civils a Kandahar i altres grans ciutats", va declarar: "No podem permetre que això succeeixi a Kabul, que ha estat l'últim refugi per a moltes persones que escapen de la violència i els atacs de venjança dels talibans".

Els Estats Units amenacen amb represàlies si els seus diplomàtics son atacats

En aquest sentit, l'ambaixadora dels Estats Units davant l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, va instar a totes les parts que garanteixin la sortida segura dels ciutadans afganesos i estrangers que vulguin abandonar el país.

"Tots els ciutadans afganesos i ciutadans internacionals que desitgin partir han de poder fer-ho de manera segura", va dir Thomas-Greenfield abans de recordar que el president dels EUA, Joe Biden, "ha deixat clar que qualsevol acció que posi en perill al personal de la missió dels Estats Units" es "trobarà amb una resposta militar ràpida i contundent".

L'ambaixadora també va prometre que el seu país serà "generós" amb els afganesos i els reassentarà en el seu territori, alhora que va demanar a altres països que acullin als refugiats que fugin del conflicte.

Rússia mostra un punt de discordança

El representant de Rússia en el Consell de Seguretat, Vasily Nebenzya, per part seva, va aprofitar el seu discurs, en el qual no es va mostrar preocupat per les violacions de drets humans, per criticar veladament als Estats Units, tirant-li en cara el seu fracàs a l'hora de formar a les forces armades afganeses en les últimes dues dècades.

El col·lapse de l'Afganistan va ocórrer poc després que al maig les forces dels Estats Units i de l'OTAN comencessin la fase final de la retirada de les seves tropes, lliurant totes les seves bases militars als afganesos.

Nebenzya també va cridar a la calma assegurant: "En la situació actual, creiem que no té cap sentit entrar en pànic".

L'ambaixador rus, que sí que va compartir la por de la resta de nacions per la possibilitat d'un ressorgiment i expansió del terrorisme per l'Afganistan, va subratllar, no obstant això, que el "principal" de la situació actual és que "s'ha evitat un bany de sang generalitzat entre la població civil".

"Instem a totes les parts afganeses que s'abstinguin d'hostilitats i promoguin una solució pacífica", va dir.

A diferència de l'ambaixador afganès, Nebenzya va instar a donar un vot de confiança als talibans i va declarar que el seu Govern continuarà "interactuant" amb ells.

"Segons els informes, els talibans ja han tractat de restablir l'ordre públic i han confirmat les garanties de seguretat per als civils i el personal de les missions diplomàtiques. Confiem que, en les circumstàncies actuals, es garantirà la seguretat del personal diplomàtic (...). En aquestes circumstàncies, l'Ambaixada de Rússia a Kabul continua funcionant amb normalitat", va subratllar.

La reunió d'avui es produeix un dia després que el president afganès, Ashraf Ghani, fugís del país, la qual cosa va precipitar la presa de Kabul per part dels talibans i va accelerar els plans d'evacuació del personal diplomàtic estranger que ja estaven en marxa per part de moltes nacions.