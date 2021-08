La Justícia ha ordenat parar l’operació que el Ministeri d’Interior anomena «retorn acordat» dels nens migrants de Ceuta. El Jutjat del Contenciós 1 de Ceuta, en funcions de guàrdia, va emetre ahir una interlocutòria suspenent «l’actuació material dirigida a la repatriació dels menors no acompanyats que encara no han sigut tornats al Marroc».

La interlocutòria, a la qual va tenir accés El Periódico, va ser firmada després que, el matí d’aquest dilluns, la xifra de menors tornats per la frontera ceutina del Tarajal hagués ascendit ja a 60. Contra aquesta resolució judicial no hi ha cap recurs. És el principal obstacle que s’interposa en aquest moment davant l’actuació d’Interior i el Govern de Ceuta, totes dues després d’acord entre els executius d’Espanya i el Marroc.

El jutjat 1 considera «acreditat» que «ni s’ha incoat expedient administratiu, ni s’ha dictat cap resolució en relació amb la repatriació dels menors». El jutge recorda en els seus raonaments jurídics que, d’acord amb la Llei Orgànica d’Estrangeria i el Reial Decret que la desenvolupa, és de «preceptiu compliment la notificació de la incoació del procediment al menor, al Ministeri Fiscal i a l’entitat que ostenta la seva tutela, custòdia, protecció provisional o guarda, a fi que en un termini de deu dies puguin realitzar les al·legacions que consideri oportunes».

En aquest procés que s’està produint des de divendres passat, «ni s’ha tramitat, complint els referits tràmits d’obligat compliment el procediment administratiu, ni consta resolució expressa sobre l’esmentada qüestió respecte a cada un dels menors exigible en la nostra legislació», diu la interlocutòria judicial.

Davant tot, acaba, «l’única decisió possible és ordenar la suspensió de l’actuació ‘de facto’ adoptada per l’Administració». La interlocutòria del Jutjat Contenciós 1 de Ceuta estima una petició presentada per la Coordinadora de Barris per al Seguiment de Menors i per la Fundació Raíces, entitats totes dues atentes a les circumstàncies de l’acollida de menors estrangers no acompanyats.

Disupta al Govern

Amb dues aparicions mediàtiques i sota una pluja de crítiques, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va sortir aquest dilluns en defensa el procés de devolució de nens migrants sols al Marroc.

En entrevista a la SER, el ministre va subratllar que no es tracta d'expulsions de menors, sinó de «retorns assistits», i va explicar que les quotes de 15 retorns diaris «permeten un estudi detallat de les circumstàncies i necessitats» dels nens. En la seva opinió «el retorn assistit a les seves famílies és la forma més adequada de garantir l'interès del menor».

Després de diversos xocs en els últims dies per aquesta qüestió, la ministra de Drets Socials va intensificar ahir el seu enfrontament amb el ministre de l'Interior a través d'una carta a la qual li va exigir que freni el retorn dels nens a país africà. La també líder de Podem va aplaudir la decisió de la justícia Ceuta de paralitzar part de les devolucions i va demanar que els menors que vulguin quedar-se a Espanya puguin fer-ho.