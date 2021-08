Espanya ha acordat amb els Estats Units que les bases militars de Rota (Cadis) i Morón de la Frontera (Sevilla) puguin acollir durant dues setmanes fins a un màxim de 4.000 dels seus col·laboradors afganesos, mentre que Torrejón de Ardoz continua sent porta d'entrada dels que surten del país a través de vols de la Unió Europea.

En les últimes hores, Espanya ha signat un memoràndum d'entesa amb els EUA, dins del Conveni de Cooperació per a la Defensa entre tots dos països, segons han indicat fonts del Ministeri d'Afers exteriors aquest dilluns.

En virtut d'aquest memoràndum, els vols estatunidencs arribaran a la Base Naval de Rota i a la Base Aèria de Morón amb afganesos evacuats, en el seu camí cap a llocs de reassentament més permanents als Estats Units i en tercers països.

En un comunicat fet públic avui per l'Ambaixada dels Estats Units a Madrid, Washington agraeix "la col·laboració del Govern espanyol", especialment "els últims 20 anys a l'Afganistan".

"La nostra cooperació per posar fora de perill als qui han donat suport als nostres esforços col·lectius a l'Afganistan és un testimoniatge de la solidesa dels nostres llaços bilaterals i del nostre compromís com a aliats de l'OTAN", diu el comunicat.

Aquest memoràndum es coneix després que dissabte passat, el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, mantingués una conversa telefònica amb el president estatunidenc, Joe Biden, en la qual tots dos van analitzar la situació a l'Afganistan.

Mentrestant, Espanya continua actuant com la porta a Europa, i aquest mateix dilluns ha arribat a la base de Torrejón un nou avió amb 260 nous evacuats, la majoria famílies. Entre ells hi ha 55 menors, dels quals 14 són bebès, un de tan sols quinze dies i un altre d'un mes. També hi ha 16 ancians.

Aquest grup ha estat rebut a peu de pista pels ministres de Defensa, Inclusió i Sanitat, Margarita Robles, José Luis Escrivá i Carolina Darias, respectivament. Allà, Robles ha anunciat l'arribada demà de 390 evacuats més, en tres aeronaus (una més de les dues autoritzades al dia a Espanya).

Des de dijous passat, l'aeròdrom ha rebut ja a 815 afganesos, arribats en vols espanyols i del Servei Europeu d'Acció Exterior, entre els quals 354 han manifestat la seva intenció de demanar asil al nostre país, segons dades del Ministeri d'Interior. I en aquests moments, 91 ja estan en centres d'acolliment, segons ha detallat el ministre d'Inclusió.

Només un dels arribats, un menor, ha donat positiu en coronavirus, encara que no així la seva família.

Arribar a l'aeroport de Kabul continua sent el principal escull per la situació caòtica que es viu al voltant de l'aeròdrom, on les diferents potències s'enfronten al risc "real" d'un atemptat terrorista, segons ha admès la ministra de Defensa.

L'oposició dona suport al dispositiu

Des de l'oposició, tant el Partit Popular com Ciutadans han expressat el seu suport al dispositiu d'evacuació, però han tornat a reclamar que el cap de l'Executiu doni explicacions sobre aquest tema en el Congrés dels Diputats.

Davant la conversa entre Sánchez i Biden el líder del PP, Pablo Casado, ha assenyalat que la interlocució ha arribat 7 mesos tard, creu que hauria de "donar peu" al fet que els Estats Units tractés a Espanya com un "soci privilegiat i aliat" i proposa que Rota sigui seu de la VI flota nord-americana al Mediterrani i que, al costat de Morón, alberg el comandament per a Àfrica dels Estats Units (Africom).

El sotssecretari general i portaveu del Comitè Executiu de Cs, Edmundo Bal, ha celebrat que el dispositiu "posat en marxa per Espanya estigui sortint tan bé, que el nom d'Espanya estigui quedant on es mereix en l'escena internacional", però ha sostingut que "la foto i les medalles" no són per al president, sinó que s'ho mereixen "els servidors públics".

Des del Govern, Escrivá ha assegurat que Sánchez donarà explicacions, encara que "ara la prioritat són els refugiats afganesos". "En aquest moment hem d'estar tots al que estem, que és a realitzar una operació tan important com l'evacuació de la gent de Kabul", ha apuntat per la seva part la ministra de Defensa.