La commoció a casa de Bienvenido Cives és total després de perdre la setmana passada el seu fill de 15 anys i també la seva parella sentimental en l’ensorrament de l’edifici de la urbanització Font Nova de Peníscola. Tot i el duríssim cop, aquest pare de família de Morella ha començat aquesta setmana a gestionar la situació després del fatídic succés i, amb els primers tràmits realitzats, ha hagut d’afrontar una situació absolutament surrealista.

Una de les gestions que ha intentat fer ha estat, precisament, la cancel·lació del contracte amb la companyia telefònica MasMóvil, que el proveïa d’internet al seu apartament -ja reduït a runes. Per cancel·lar el servei, la companyia li va sol·licitar la devolució del router d’internet, sota amenaça de penalització. Cives, encara en xoc pel que ha passat, va explicar que no podia tornar-lo perquè l’apartament s’havia esfondrat i l’objecte havia quedat sepultat, però des de la companyia no van voler empatitzar amb la seva dramàtica situació i van insitir en la necessitat de retornar l’aparell per no ser penalitzat amb el pagament de 150 euros. Després d’una onada de crítiques, la companyia va rectificar, assegurant que no reclamarà la indemnització i demanant disculpes.