El truc de Guillermo Peinado, la gran promesa espanyola de l'escalada: “El focus el poso a escalar bé i gaudir, no en els resultats”

Guillermo Peinado (Madrid, 2005) té el cap 'dividit' en dos: estudis i escalada. L'equilibri, com quan està en una paret, és fonamental per al desenvolupament correcte com a individu. Ell i els que té a prop ho saben, de manera que manté els peus a terra malgrat el seu meteòric ascens la temporada passada després dels seus resultats en diferents competicions en què va participar -tant a nivell nacional com internacional-.

Viu a Colmenar Viejo, als peus de la serra madrilenya, i des d'allà somia que algun dia agafarà els peus de gat, la motxilla, i se n'anirà per la M-607 en direcció a l'aeroport per agafar un vol rumb als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. Han de passar moltes coses per fer-ho, però cada dia d'entrenament és inevitable pensar-ho, com així es reflecteix en una conversa amb ell.

¿Com t'ha canviat la vida els dos últims anys?

A nivell esportiu m'ha canviat força. He passat d'anar a escalar algunes tardes, entrenar-me amb l'equip de tecnificació de la FMM i competir als campionats locals i nacionals, a formar part de l'Equiposputnik i disposar d'uns recursos increïbles que m'ajuden a millorar com a esportista dia a dia. A més d’estar competint i viatjant amb la Selecció Espanyola per mig món la majoria dels caps de setmana de l’any.

¿Surts molt d'Espanya per entrenar-te?

Quan puc m'escapo a entrenar-me França o Àustria, aviat me n’aniré al Japó tres setmanes.

¿Com finances les despeses que suposen aquests entrenaments?

A part del suport global que em dona l'Equiposputnik, tinc un contracte amb ells que em permet finançar aquests viatges, a més d'altres aportacions dels meus patrocinadors principals -Scarpa i Trangoworld- i ajuts econòmics de la Comunitat de Madrid i de l'Ajuntament de Colmenar Viejo.

L'escalada de Guillermo Peinado els seus últims dos anys

2022

Campió d’Espanya de Dificultat absolut

Subcampió d'Espanya absolut d'escalada modalitat Boulder

Campió de la Copa d'Espanya de Bloc absolut

3r a la Copa d'Espanya de Dificultat absolut

17è al Campionat del Món Juvenil

2023

Campió d’Espanya de Dificultat absolut

Subcampió d’Espanya d’escalada en Bloc absolut

2a Copa d'Europa júnior d'escalada en Bloc

4t Combinada Campionat del Món d'escalada Júnior

Subcampió d'Europa júnior d'escalada de Dificultat

4t Copa d'Europa absolut d'escalada de Dificultat

Repassant els teus resultats des del teu debut internacional, pràcticament són tots reeixits, ¿afegeix pressió o por acabar sempre tan bé en cada prova que participes?

Tant de bo els meus resultats fossin bons en totes les competicions. Soc molt jove i cada competició és un món i representa una nova oportunitat d'aprendre i millorar, no hi ha gens de pressió sobre el resultat. Per a mi té molt més valor el rendiment i com escalo i gestiono cada apartat de cada competició. Jo el focus no el poso en els resultats, el poso a escalar bé, gaudir i complir els objectius de millorar marcats per a cada competició. Quan això passa, em quedo satisfet amb mi mateix i per a mi ja és una medalla d'or.

De vegades puc tenir un bon resultat esportiu i una mala gestió d'aquestes àrees; en aquests casos no quedo satisfet.

¿En quin moment et vas adonar que l'escalada t’anava molt bé, fins i tot a nivell mundial? El moment en què vas saber que podies fer grans coses...

Quan vaig començar amb 11 anys, vaig descobrir que m'encantava escalar i que ràpidament anava adquirint nivell i augmentant el grau de dificultat. Després vaig passar a formar part del Programa de tecnificació de la Federació Madrilenya, cosa que em va permetre començar a entrenar-me a un altre nivell i competir en competicions locals i nacionals, i em vaig adonar que, tot i tenir molt marge de millora, començava a tenir bons resultats. Això em motivava especialment a continuar gaudint i entrenant per continuar millorant.

¿Em pots explicar els teus reptes per al futur proper i el futur més llunyà?

A curt termini el meu repte és passar a semis i finals a la copa del món, i a mig termini classificar-me per als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028.

En l'aspecte personal, ¿com portes compaginar l'escalada i els viatges amb el tema dels estudis?

No em resulta gens fàcil, requereix un sacrifici extraordinari i de vegades resulta molt estressant i frustrant, però gràcies a la flexibilitat i la col·laboració que m'ofereix el centre educatiu on curso els meus estudis ho puc anar compaginant.

¿Què t'agradaria fer de manera professional en el futur? ¿Alguna cosa relacionada amb l'escalada o alguna carrera...?

M'agradaria continuar competint durant el màxim de temps possible fins a poder dedicar-me a projectes d'escalada en roca.

També m'agradaria cursar estudis universitaris un cop acabi el grau superior d'informàtica on estic ara.

Fora d'un entrenament, ¿on i en quin moment gaudeixes més escalant?

Gaudeixo molt tant en les competicions com a la natura, a l'aire lliure escalant en roca.

I fora de l'escalada, ¿què més t'agrada fer?

M'agrada molt la fotografia i el vídeo, anar amb bici i practicar enduro i trial amb moto.