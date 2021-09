L’Afganistan, després de la caiguda de l’anterior govern i la conquesta dels talibans, treu el cap cap a un futur immediat de fam i pobresa extrema. Així ho va explicar Nacions Unides, que ahir va posar en marxa una conferència d’ajuda humanitària a Ginebra per aconseguir 600 milions de dòlars per al país centreasiàtic.

Aquests diners es destinaran -si l’ONU els aconsegueix- gairebé íntegrament a alimentació, a través del Programa Mundial d’Aliments (PMA). «Ara estem en una cursa contra el temps i la neu de l’hivern per enviar ajuda que pugui salvar les vides de la gent afganesa que més ho necessita. Literalment estem suplicant i utilitzem reserves d’aliments que s’acaben», va explicar la directora regional de la PMA, Anthea Webb.

Però tot i que les reserves encara no s’hagin acabat totalment, la situació és ja de per si desesperada. En un sondeig realitzat per l’ONU durant aquest agost i setembre, un 93% dels enquestats van afirmar no haver pogut menjar prou diàriament. A més, un 97% dels afganesos que segueixen al seu país estaran, si no es posa remei a la situació, sota el llindar de la pobresa en les pròximes setmanes i mesos.

«Hem de permetre que l’economia afganesa respiri per uns mesos més i donar l’oportunitat als talibans perquè demostrin flexibilitat i una voluntat real de fer les coses diferents aquesta vegada. Si no, no podrem prevenir un col·lapse total de l’economia i l’ordre social afganès», va explicar la setmana passada l’enviada especial de l’ONU per a l’Afganistan, Deborah Lyons.

Fugida de diners

Aquest ha estat un col·lapse anunciat. L’administració anterior comptava amb el suport total dels EUA i els seus aliats -entre els quals Espanya-, que aportaven, junts, prop del 75% de la despesa pública afganesa. A més, l’administració anterior de Kabul tenia accés a préstecs del Fons Monetari Internacional (FMI), i formava part del sistema bancari mundial.

Ara tot això s’ha esvaït, i en gairebé un mes de control talibà l’economia, sense l’ajuda internacional, ha caigut en picat: els preus del menjar i la gasolina s’han multiplicat; les reserves del banc central afganès, de prop de 10.000 milions de dòlars, han estat congelades a l’estranger; l’afgani, la moneda local, s’ha desplomat; i els bancs locals no tenen diners ni poden tornar els dipòsits als afganesos.