Més recursos per a la policia, però poques mesures per corregir els abusos policials. El president francès, Emmanuel Macron, va confirmar ahir la seva visió ancorada en la dreta de les polítiques de seguretat i la seva aposta per seduir l’electorat conservador mostrant mà dura en aquesta matèria. El dirigent va prometre «augmentar significativament, és a dir, doblar en 10 anys, la presència de policies i gendarmes en l’espai públic», en un discurs pronunciat a l’Escola Nacional de Policia a la localitat obrera de Roubaix (nord). Amb la seva intervenció, va concloure un mediàtic procés de concertació conegut com el Beauvau de la seguretat.

Aquesta consulta amb agents, sindicats, experts o associacions havia estat anunciada el desembre de 2020 davant la proliferació de polèmiques per la violència policial. Una onada de protestes va omplir els carrers de França a finals de l’any passat per protestar per la brutal detenció del productor de música negra Michel Zecler i contra la llei de «seguretat global» -l’equivalent gal de la Llei Mordassa-, que va restringir els vídeos de ciutadans de les intervencions policials. Llavors, Macron va anunciar el Beauvau de la seguretat per trobar solucions al malestar de la ciutadania amb el funcionament de les forces de seguretat.

Més blau sobre el terreny

Nou mesos després, aquest procés de diàleg ha conclòs amb més recursos per a la policia i mesures menys rellevants per reduir l’abús de la força policial. Macron va prometre duplicar el nombre d’agents de patrulla: «Volem més blau sobre el terreny». Per això va proposar «treure els policies de les tasques administratives». També va defensar un augment de 1.500 milions d’euros del pressupost d’Interior. A més, va anunciar un enduriment de les sancions per a les persones que ocupin habitatges, una mesura destinada principalment a traficants de drogues, però que també afectarà persones gitanes o els migrants.

El president es va mostrar força més concís amb les solucions a la violència policial, un problema present durant el mandat de Macron, sobretot amb la dura resposta a les protestes dels Armilles Grogues, en què hi va haver una víctima mortal i 2.448 ferits, entre ells 30 que van perdre un ull i sis que es van quedar sense una mà. Com a resposta a aquests abusos, va defensar la creació d’un organisme parlamentari de control de les forces de l’ordre.