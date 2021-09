El PSOE, el PP i Vox van tornar a unir els seus vots a la Mesa del Congrés per frenar la tramitació de l’última iniciativa impulsada per partits aliats del Govern per investigar assumptes relacionats amb la Família Reial i que, en aquesta ocasió, reclamaven aclarir el muntant total de diners públics que destina a sufragar activitats tant públiques com privades dels seus membres.

La iniciativa va rebre només el suport d’Unides Podem, mentre que els altres tres partits amb presència a l’òrgan de govern de la Cambra, seguint el criteri fixat pels serveis jurídics, van votar contra la seva tramitació.

En concret, ERC, EH Bildu, Junts, PDeCAT, CUP, BNG, Compromís i Més País sol·licitaven crear una comissió per investigar totes les despeses imputables a les arques públiques derivades de totes les activitats tant públiques com privades dels membres de la Família Reial.

Els grups eximien expressament de la investigació la partida pressupostària que anualment s’assigna al Cap de l’Estat i de la qual Felip VI disposa com considera oportú. Ho feien en previsió que els lletrats esgrimissin l’article 65 de la Constitució, que faculta el cap de l’Estat per disposar lliurement d’aquests diners.