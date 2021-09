L’escalada del preu de la llum no ha llastrat el Govern de coalició. Segons l’últim baròmetre publicat ahir pel Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), PSOE i Unides Podem creixen en intenció de vot en plena crisi energètica. Els socialistes engrandeixen la seva distància sobre el PP i inicien el curs polític amb un avantatge de 9,1 punts percentuals. Pablo Casado, que començava a retallar distàncies amb Pedro Sánchez en els mesos passats, sembla no aconseguir capitalitzar el malestar ciutadà davant l’increment de la factura de la llum i la seva formació cau gairebé un 3%, fins als 20,5 punts.

L’organisme que presideix José Félix Tezanos, va realitzar el treball de camp per a aquest sondeig a principis de mes, entre l’1 i el 13 de setembre. El primer d’aquells dies, el preu majorista de la llum encadenava el quart rècord històric consecutiu i es disparava ja per sobre de 140 euros/MWh.

Crítiques

Les crítiques de l’oposició, la pròpia pressió interna dels seus socis morats i el descontentament general, van portar el cap de l’Executiu a comprometre’s amb què els ciutadans pagarien a finals de 2021 una factura similar a la de 2018. Al mateix temps, es complien ja més de 1.000 dies amb el Consell General de Poder judicial (CGPJ) caducat i es va empitjorar la batalla entre PSOE i PP.

Cap de les dues qüestions sembla haver arrossegat Sánchez, segons el CIS. Amb les operacions d’evacuació de l’Afganistan recentment finalitzades i amb la convocatòria de la taula de diàleg entre Govern i Generalitat ja a l’horitzó en el moment de les enquestes, el PSOE ha crescut 1 punt, escalant fins al 29,6%. Els de Casado, per contra, han caigut 2,9 punts. El resultat ha estat que la distància que separava socialistes i populars de 5,2 punts al juliol s’ha eixamplat fins als 9,1. Encara lluny dels 13,4 que va arribar a dibuixar Tezanos al març. No obstant això, la resta d’enquestes ofereixen un escenari molt més igualat entre les dues formacions.

La distància entre PSOE i PP és pràcticament inexistent en parlar d’esquerra i dreta. El CIS apunta que, si se celebressin ara unes eleccions generals, hi hauria un empat tècnic entre els dos blocs. El PSOE i Unides Podem, els dos partits que conformen la coalició de Govern, sumen el 40,9 per cent dels vots, mentre que el PP, Vox i Cs se situen en el 40,8 per cert de les paperetes.

Els de Santiago Abascal es mantenen com a tercera força i creixen 0,2 punts, aconseguint un 13,8% dels vots. En quarta posició estaria Unides Podem amb l’11,3% després d’augmentar en 0,7 punts i demostrar que l’enfrontament amb el PSOE sembla donar-li rèdit electoral. Completant els cinc primers estaria Ciutadans, que -al costat del PSOE- són els que més creixen, incrementant els seus vots en 1 punt percentual, aconseguint el 6,5% dels vots. Més País i Compromís perden 4 dècimes i es queden en un 3,3%.

Segons aquest últim baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques, el bloc independentista català perd força. ERC cau en 0,1 punts fins al 3,2%; Junts baixa un 0,4 per cent i se situa en 1,5 punts; i només la CUP creix mínimament, un 0,1, i es col·loca amb un 0,8%. La suma de les tres formacions fregava al juliol el 6%, mentre que ara està en un 5,5%.

Díaz, la més valorada

Les xifres amb prou feines es mouen pel que fa a la valoració dels líders polítics. La vicepresidenta tercera i cap d’Unides Podem, Yolanda Díaz, es manté com la dirigent més ben valorada, amb un 4,6. Just per darrere està Sánchez (4,5), que millora la seva nota en dues dècimes, i Íñigo Errejón (4,2). Els presidents dels tres partits del bloc de dretes no arriben al quatre: Arrimadas assoleix un 3,6; Casado es queda amb un 3,4; i Abascal té un 2,7.