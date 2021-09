Les autoritats de diverses províncies de l'Afganistan han emès circulars per a prohibir als homes afaitar-se o retallar-se la barba i que les dones tinguin telèfons intel·ligents, si bé el Ministeri de Cultura ha destacat que la nota és invàlida i ha recalcat que no es tracta de la postura oficial dels talibans. Segons les informacions recollides per la cadena de televisió afganesa Tolo TV, les notes han estat circulades entre la població a les províncies d'Helmand, Kapisa i Tajar, la qual cosa ha estat recolzat per declaracions de residents en aquestes zones.

Residents de Kapisa han destacat que el departament provincial del Ministeri per a la Propagació de la Virtut i la Prevenció del Vici --que ha substituït al Ministeri de la Dona després de la presa del poder per part dels talibans-- ha prohibit als homes afaitar-se o retallar-se la barba argumentant que es tracta d'un pecat. «Ens han dit que no afaitem ni retallem la barba amb estil. Qui violi això farà front a càstigs legals», ha dit Alem, un perruquer d'aquesta província. L'ordre ha estat replicada pels departaments provincials d'Helmand i Tajar, tal com ha recollit aquest mitjà. No obstant això, Inaamulá Samangani, membre de la Comissió Cultural del Ministeri de Cultura i Informació, ha destacat que «el Ministeri per a la Propagació de la Virtut i la Prevenció del Vici ha anunciat oficialment que aquest comunicat no va ser publicat pel Ministeri i que està en xarxes socials que no pertanyen al Ministeri».

Altres restriccions

D'altra banda, el periodista afganès Sadulá Salehi ha posat l'accent que part de la població ha aplaudit altres restriccions incloses en la circular, com les relatives a la limitació de despeses en les noces i la prohibició de realitzar trets a l'aire durant les celebracions, que han deixat nombroses víctimes durant els últims mesos. Els talibans, que van aconseguir el poder a mitjan agost després d'entrar a Kabul poc després de la fugida del país del llavors president, Ashraf Ghani, han anunciat ja la formació del seu Govern, marcat per la falta de dones i de representants d'altres grups polítics de l'Afganistan. Durant els últims dies han sorgit informacions sobre els plans que remenen els talibans per a restablir les amputacions i execucions a l'Afganistan. Així mateix, les autoritats van penjar el dissabte en diverses places d'Herat a quatre segrestadors morts durant una operació a la ciutat «com a exemple» a possibles criminals.