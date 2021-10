La regularització de la marihuana ha entrat de ple al debat polític. Amb un 49,7% dels espanyols a favor de legalitzar la marihuana, segons el CIS de l’abril passat, en tot just una setmana, ERC i Més País han registrat sengles proposicions de llei per a permetre el seu consum a Espanya i Unides Podem presentaran la seva normativa en els pròxims dies, segons fonts del partit. L’essència de les proposicions de llei presentades per ERC i Més País és legalitzar el consum de marihuana per a persones majors d’edat. Totes dues normes recullen que es podrà portar marihuana o productes cannàbics -no especifiquen quantitats- pel carrer i es podran consumir a la via pública. No obstant això, detallen que la possessió i el transport ha de dur-se a terme «sense realitzar ostentació».

La norma presentada pel partit d’Íñigo Errejón afegeix, a més, que no serà sancionable conduir «amb la simple presència» de THC a l’organisme, un cannabinoide que sol trigar setmanes a eliminar-se del cos humà, i tampoc es podrà sancionar en l’àmbit laboral mentre el consum es realitzi en el temps d’oci i no afecti el treball realitzat. Pel que fa al cultiu a casa, tot ciutadà que resideixi a Espanya i sigui major d’edat podrà conrear marihuana a casa seva per a consum propi. Així ho recullen totes dues proposicions de llei, encara que cadascuna estableix un màxim. ERC proposa un topall per persona de sis plantes de cànnabis psicoactiu i una recol·lecció màxima de 480 grams anuals. La proposta d’Errejón resulta menys restrictiva: fins a 12 plantes en cultius exteriors o un consum màxim de 1.200 watts en interior i l’emagatzematge no podrà superar els 3.650 grams de floració seca a l’any.

El cultiu de marihuana també seria legal en altres dues modalitats: el consum compartit i l’activitat professional. El primer dels casos fa referència a clubs o associacions de cànnabis, els quals podrien conrear una quantitat determinada de marihuana en funció del nombre de socis que tinguin. Més País planteja que existeixi un màxim anual de 2,5 quilos de flor seca per cada membre. ERC, per part seva, no detalla una quantitat exacta, encara que sí que estableix que aquests clubs serien l’única via per a obtenir cànnabis, al costat de l’autocultiu. No obstant això, en totes dues proposicions de llei es regula també el cultiu professional de marihuana, sempre que s’hagi obtingut una llicència per l’Administració.

Comprar marihuana

ERC estableix que l'obtenció de la marihuana només podrà ser mitjançant l'autoconsum o les associacions, mentre que Errejón planteja que existeixin distribuïdors i intermediaris professionals que haurien d'obtenir una llicència. Més País detalla que els punts de venda hauran de ser establiments oberts al públic amb sistemes de seguretat per a impedir l'entrada de menors, amb sistemes d'enregistrament i sense elements que incitin al consum de cànnabis. A això se suma que s'haurà de lliurar la marihuana empaquetada i segellada. Els republicans catalans proposen que només en puguin vendre aquells establiments que tinguin una llicència per a la distribució de cànnabis com a medicament i sempre sota recepta mèdica. Sobre els anomenats «growshops» detallen que només podran vendre llavors o esqueixos de plantes.

Tots dos partits coincideixen a crear un impost especial per al cànnabis i els productes derivats. Més País xifra aquest tribut en un màxim del 35% sobre el preu final de venda al públic. Errejón calcula que es recaptarien més de 3.000 milions d’euros anuals. La proposta d’ERC recull el compromís d’impulsar un impost especial que, igualment, tindrà una funció extrafiscal com a «instrument de les polítiques sanitàries en matèria de prevenció i tractament de les addiccions».