Després que la setmana passada el grup de neofeixistes Força Nova assaltés la seu del sindicat més gran d’Itàlia, la Confederació General Italiana del Treball (CGIL), van ser milers d’italians el que van sortir ahir als carrers de Roma per manifestar-se en contra del feixisme.

«Nosaltres vam deixar de parlar amb els feixistes l’abril de 1945», es llegia en una pancarta al centre de la manifestació, que va començar a dos quarts d’una del matí des de la Piazza dell’Esquilino fins a San Giovanni. El 25 d’abril de 1945 és la data de l’execució del dictador feixista italià Benito Mussolini, afusellat pels partisans quan escapava a Suïssa.

Al capdavant de la manifestació no hi va faltar el secretari general del sindicat, Maurizio Landini. «L’atac al sindicat, a la CGIL, és un atac a la dignitat de tot el país. Estem aquí per defensar i extendre la democràcia al nostre país i a Europa», va declarar el dirigent sindical sobre el lema de la marxa, «Mai més feixisme». Tots els assistents a la manifestació van estar sota supervisió policial i sempre en possessió d’un certificat de vacunació, d’haver passat la infecció recentment o d’un resultat negatiu d’un test d’antígens realitzat en les 48 hores anteriors.