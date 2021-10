El jutge del cas Taula ha imputat el Partit Popular com a persona jurídica per beneficiar-se del presumpte «pitufeo» (blanqueig de capitals en petites quantitats) comès durant les eleccions del 2015 i que s’investiga en aquesta macrocausa de corrupció que ha arribat a les onze peces separades després d’un lustre d’investigacions. El magistrat va notificar ahir la sentència de procediment abreujat que liquida la instrucció iniciada el 2015 i deixa a la vora de la banqueta dels acusats gairebé mig centenar de regidors i assessors durant l’etapa de Rita Barberá al capdavant de l’Ajuntament de València.

També s’investigarà en la causa l’exvicealcalde de València Alfonso Grau, actualment a la presó pel cas Assut, pel presumpte delicte electoral comès durant els comicis de 2007 i 2011 en què el PP de València que dirigia Rita Barberá va tenir la seva pròpia Gürtel i va recórrer presumptament al finançament il·legal de les seves campanyes electorals mitjançant donacions d’empreses contractistes de l’Ajuntament de València a través de les organitzadores de les campanyes electorals Laterne Product Council el 2007 i Trasgos Comunicación el 2011, propietat d’Antonio Payá.

Entre els exregidors i assessors o exassessors que s’asseuran a la banqueta hi ha Alfonso Novo, Mayrén Beneyto i el seu germà, Beatriz Simón, Vicente Aleixandre, Maria Àngels Ramón-Llin, Félix Crespo, Lourdes Bernal, Luis Salom i la secretària del grup municipal popular durant diverses dècades Mari Carmen García-Fuster. L’acte també inclou la reobertura de la causa per a l’exregidor Miquel Domínguez, a qui es va investigar al TSJCV per la seva condició d’aforat en aquesta causa i que es va arxivar, però que ara el jutge del cas Taula torna a obrir.

Per al magistrat que ha instruït la causa, «els fets investigats revelen d’una manera diàfana que durant el període temporal 2006-2009 el PP de la ciutat de València va ingressar i va destinar a les campanyes electorals una quantitat de diners i recursos molt superior a l’establerta legalment, especialment en la de 2007, mitjançant procediments clandestins de finançament.