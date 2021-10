Unides Podem no es querellarà contra Meritxell Batet. Alberto Rodríguez tampoc. El front judicial del partit morat contra la presidenta del Congrés s’ha quedat en res. Això sí, ahir la formació morada li va exigir que dimiteixi per retirar l’acta al diputat canari. «La sortida més digna és la dimissió de Meritxell Batet», va sentenciar la coportaveu de Podem, Isa Serra, després d’un cap de setmana en què semblava que les aigües s’havien calmat. La nova pujada de to no va agradar Yolanda Díaz, que, fidel al seu estil, va demanar als seus companys acabar amb el «soroll».

«És una cosa gravíssima. És una vergonya. Això no pot succeir. És la nostra obligació denunciar un fet com que s’actuï, per part de la presidència del Congrés, en contra de la llei i pensem que per això la sortida més digna és la dimissió de Meritxell Batet», va sentenciar Sierra. En una roda de premsa des de la seu de el partit morat va arribar a qualificar la decisió de Batet d’un «atac a la democràcia», no només contra Alberto Rodríguez i Podem, sinó contra el poder «legislatiu i la voluntat popular». No va ser l’única. Pablo Iglesias va afirmar que hauria de «dimitir per pròpia dignitat».