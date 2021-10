La Sala Penal del Tribunal Suprem ha acordat no admetre a tràmit i arxivar tant una querella de Vox com de les denúncies de la Confederació Espanyola de Policia, d'un particular, del Sindicat Manos Limpias i del partit Por Todos contra el portaveu de Podem al Congrés, Pablo Echenique, pels seus missatges a Twitter en suport al raper Pablo Hasel, empresonat per injúries a la Corona. Echenique va ser denunciat per haver publicat el 21 de febrer el següent missatge: «Tot el meu suport als joves antifeixistes que estan demanant justícia i llibertat d'expressió als carrers. Ahir a Barcelona, avui a la Puerta del Sol. La violenta mutilació de l'ull d'una manifestant ha de ser investigada i s'han de depurar responsabilitats amb contundència».

Segons els magistrats, la querella de Vox i les denúncies no poden prosperar perquè no es pot justificar que Echenique cometés els delictes que li atribueixen. En aquest sentit, afirma que no hi ha cap indici que permeti relacionar el missatge del diputat de Podem amb els disturbis que van tenir lloc aquelles jornades, ni tampoc amb un «increment dels assistents a aquestes convocatòries».