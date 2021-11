Les negociacions entre Londres i Brussel·les tornen a terreny perillós. La tercera reunió al nivell polític més alt des que la Comissió Europea va presentar fa tres setmanes la bateria de propostes per desbloquejar l’aplicació del Protocol d’Irlanda del Nord es va tancar ahir sense acord, sense avenços i amb nous missatges d’advertiment de l’Executiu comunitari . «Fins a avui no hem vist cap moviment de la part britànica. La trobada ha estat decebedora i insto el Govern del Regne Unit a comprometre’s honestament», va reclamar el vicepresident de l’Executiu comunitari, Maros Sefcovic, després de la trobada de tres hores amb el seu homòleg britànic, David Frost. El negociador europeu va anar més lluny i va avisar Londres que una suspensió unilateral del protocol, com amenaça el primer ministre britànic, Boris Johnson, tindria «greus conseqüències».

Sefcovic va reiterar que la seva oferta de fa tres setmanes per desbloquejar la situació conté «canvis significatius» que portaran a un nou model de relació, amb menys burocràcia i menys controls fitosanitaris –fins a un 80% menys– als productes que entren a Irlanda del Nord des de Gran Bretanya. «Va ser un gran pas per part nostra», va recordar el responsable comunitari davant de l’immobilisme britànic i els rumors que apunten cap a una possible activació per part de Londres de l’article 16 del Protocol, que permet una de les dues parts deixar a suspens l’acord sense pactar-ho prèviament amb l’altra. Es tracta d’una peça fonamental de l’acord del Brexit, destinat a evitar el retorn d’una frontera dura a l’illa d’Irlanda.