La NASA va llançar aquest dimarts una nau espacial que té previst impactar deliberadament amb un asteroide a la tardor del 2022 per desviar la seva òrbita, en una missió de prova que no té precedents i que forma part de l'estratègia de defensa planetària de l'agència nord-americana. La missió Prova de Redireccionament d'Asteroides Doble (DART, en les seves sigles en anglès) es va enlairar puntualment a les 22.21 hora local (6.21 hora GMT) a bord d'un coet SpaceX Falcon 9 des de la Base de la Força Espacial a Vandenberg, Califòrnia (EUA). Aquesta missió ha sigut considerada «històrica» per la NASA, ja que l'objectiu és xocar amb un asteroide per desviar-lo de la seva òrbita a fi de provar la tecnologia que seria necessària per evitar una possible col·lisió contra la Terra.

Desviació de l'òrbita

La nau DART es dirigirà cap a l'asteroide Didymos i la seva petita lluna, Dimorphos, que serà el blanc de l'impacte per alterar-ne l'òrbita, que és inofensiva per a la Terra. Segons els càlculs de la NASA, Didymos i Dimorphos estaran relativament a prop de la Terra –a uns 11 milions de quilòmetres– en el moment estimat de l'impacte. Una vegada que DART xoqui contra Dimorphos, la NASA examinarà els canvis en la seva òrbita al voltant de Didymos per avaluar si el mètode és viable per defensar la Terra, en cas que en el futur algun asteroide representi una amenaça per al planeta. La primera missió de defensa planetària de la NASA xocarà deliberadament amb Didymos per desviar-lo de la seva òrbita a fi de provar la tecnologia que seria necessària per evitar una col·lisió contra la Terra, que estudia, analitza i mesura tots els asteroides pròxims a la Terra i les seves trajectòries per entendre i reduir el perill d'un possible impacte, segons va explicar en una entrevista amb EFE l'enginyer de software al Laboratori de Física Aplicada Johns Hopkins Luis Rodríguez, membre de l'equip de DART. «Aquest és realment el principi de la culminació del treball i l'esforç de centenars de persones a la NASA i altres centres durant molts anys», va dir una científica de l'Oficina de Coordinació de Defensa Planetària de l'agència espacial, Kelly Fast, en declaracions al canal oficial de televisió de la NASA minuts després del llançament.

Asteroid Dimorphos: we're coming for you!



Riding a @SpaceX Falcon 9 rocket, our #DARTMission blasted off at 1:21am EST (06:21 UTC), launching the world's first mission to test asteroid-deflecting technology. pic.twitter.com/FRj1hMyzgH — NASA (@NASA) 24 de noviembre de 2021

Després de l'enlairament, centenars de persones el van celebrar amb crits d'alegria als voltants de la base de la NASA, d'acord amb imatges del mateix canal i de xarxes socials.

Amenaça contra el planeta

Una vegada que DART xoqui contra Dimorphos, la NASA examinarà els canvis en la seva òrbita al voltant de Didymos per avaluar si el mètode és viable per defensar la Terra en cas que en el futur algun asteroide representi una amenaça per al planeta. Perquè l'impacte sigui efectiu, DART viatjarà a uns 6 quilòmetres per segon, una velocitat «increïblement ràpida» i necessària perquè el xoc alteri «una mica» la trajectòria de Dimorphos, de la mida del monument a George Washington –un obelisc de 155 peus d'alçària (47,2 metres) situat a la capital dels EUA–, però amb més volum, va dir Rodríguez. Malgrat que el xoc no es produirà fins a la tardor del 2022, té el potencial d'establir les bases per protegir tota la humanitat del perill apocalíptic dels asteroides.

Fins d'aquí a 100 anys

Malgrat que la missió ha arrencat avui, Rodríguez va descartar que cap asteroide conegut xoqui contra la Terra en els pròxims 100 anys. La col·lisió serà registrada per un satèl·lit de la mida d'un maletí anomenat CubeSat, que ha sigut desenvolupat per l'Agència Espacial Italiana. Aquest cubicle es desplegarà poc abans de la col·lisió per capturar imatges i vídeos de l'impacte i dels seus efectes a Dimorphos. «Quan faltin 10 dies per l'impacte, se separarà de DART i comença a tirar fotografies. És molt important per caracteritzar i donar-nos informació aquí a la Terra sobre els canvis de l'òrbita de Dimorphos», va valorar Rodríguez.

330 milions de dòlars

Segons xifres de la NASA, la missió costarà uns 330 milions de dòlars (293 milions d'euros), incloent-n'hi gairebé 310 en el desenvolupament de la nau espacial que va enlairar-se aquest dimarts des de Califòrnia. Altres despeses inclouen els serveis de llançament i altres operacions i anàlisi de les dades obtingudes durant i després de l'impacte contra l'asteroide. Les dades de la missió, segons la NASA, es combinaran amb les de la missió Hera, de l'Agència Espacial Europea i prevista entre 2024 i 2026 per analitzar amb més detall els asteroides i el cràter que DART deixarà a Dimorphos.