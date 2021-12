Els partits sobiranistes signants de l’anomenada declaració de la Llotja de Mar el 2019 -ERC, JxCat, CUP, EH Bildu, BNG, Mes per Mallorca i Mes per Menorca- van divulgar ahir un comunicat crític amb la Constitució espanyola la vigília del dia de la seva commemoració. Entre els signants no s’hi inclou ni el PNB ni Compromís, com va passar en la presentació de la iniciativa el 2019. Els partits afirmen que la Carta Magna «és un instrument per violentar drets democràtics bàsics». Al manifest, aquestes forces es mostren disposades a continuar «lluitant» perquè es permeti a la ciutadania decidir democràticament el seu model polític i la relació que vulguin establir amb l’Estat. Asseguren que el text constitucional és una norma «esgotada i deslegitimada». «En nom seu s’impedeix donar via al desenvolupament de la voluntat democràtica dels nostres pobles i es criminalitza i reprimeix qualsevol exercici democràtic que persegueixi aquest objectiu», apunta el text.

Per part seva, el president del Govern, Pedro Sánchez, va afirmar que el Dia de la Constitució, que se celebra avui, «no és una efemèride més», sinó que és «l’educació pública, la pensió digna de la gent gran i l’Estat del Benestar» i, per això, va voler destacar, és «el full de ruta d’aquest Govern». «Demà (per avui) es compleix l’aniversari de la nostra Constitució i m’agradaria fer una reflexió sobre aquesta efemèride. No és una festivitat més, la Constitució és l’educació pública dels nostres fills, és la pensió digna de la nostra gent gran, és la salut de tots», va assenyalar Sánchez. Per al president de l’executiu, «si la democràcia representa alguna cosa és la Constitució Espanyola». Així, va afegir que la Constitució «és democràcia, és l’Estat del Benestar i per això és el full de ruta del Govern progressista d’Espanya».

Així ho va manifestar ahir el president del Govern durant la seva intervenció al XVIè Congrés Regional del PSOE-Múrcia, en què no va fer referències a eventuals canvis a la Carta Magna, com ha plantejat en diverses ocasions el PSOE . D’altra banda, Sánchez també va defensar que el seu Govern és «un executiu que compleix» i ho va argumentar enumerant l’aprovació de lleis com la que «posa fi a la retallada de les pensions del PP», la Llei de Cadena Alimentària, la Llei d’Interins, l’aprovació de l’Ingrés Mínim Vital, la pujada del Salari Mínim o els ERTOs, que han «salvat centenars de milers de llocs de treball durant la pandèmia». Així mateix, davant dels que «tornen a dir que Espanya està en fallida», Sánchez va remarcar que fa un any Espanya estava «molt pitjor» que ara. En concret, va destacar que és un país «líder en vacunació», que hi ha «20 milions d’espanyols ocupats» i que és el «primer país d’Europa a rebre els fons europeus».

Ciutadans «orgullosos»

Per això, encara que Espanya té «desafiaments» i pateix «problemes», va considerar que tots els ciutadans haurien d’estar «orgullosos» del que han aconseguit aquests mesos. «Qualsevol patriota de debò s’hauria de sentir orgullós de l’èxit de país», va postil·lar. Igualment, va reivindicar «la socialdemocràcia», que és, segons el seu parer, «més necessària que mai», i va afegir que la ciutadania «vol una resposta diferent» a l’oferta a l’anterior crisi financera del 2008 amb una recuperació «justa i que arribi a tothom».