Cinc dies després que un jurat popular federal a Nova York condemnés a Ghislaine Maxwell en un cas penal per conspirar i participar en la trama de tràfic i abús sexual de menors que s'atribueix al mort financer Jeffrey Epstein, l'atenció es torna ara al príncep Andreu d'Anglaterra, un dels més assenyalats com a partícips en l'explotació de víctimes d'aquesta trama, acusacions que ell nega.

El segon i favorit fill d'Isabel II s'enfronta a Nova York a una demanda civil per angoixa emocional i agressió presentada per Virginia Giuffre, la dona de 38 anys, ara mare de tres fills, que ha assegurat que va ser forçada a tenir sexe amb el duc de York tres vegades el 2001 quan ella tenia 17 anys i estava sotmesa per Epstein i Maxwell, que va ser qui li va presentar al membre de la casa reial britànica.

Aquest dimarts hi haurà una vista fonamental en la qual el jutge Lewis Kaplan decidirà si la demanda segueix endavant. I en aquesta vista jugarà un paper clau un document fet públic aquest dilluns: un acord confidencial que Giuffre va signar en 2009 amb Epstein a Florida.

Segons aquest pacte, en el qual Epstein no reconeixia culpabilitat ni responsabilitat però que posava fi a una demanda de Giuffre, ell li pagava mig milió de dòlars i ella acceptava no emprendre accions legals futures contra el financer, contra les persones directament vinculades amb ell (d'hereus a advocats, administradors i/o empleats) ni contra qualsevol altra persona o entitat que hauria pogut ser inclosa com a “potencials acusats”.

Encreuament de demandes

Els advocats d'Andreu, que ha estat apartat de totes les funcions oficials de la Corona, interpreten que el seu client està inclòs en aquesta part de “potencials acusats” que cobria el pacte del 2009 (que van intentar que no es fes públic) i volen que es desestimi l'actual demanda contra el seu client.

La defensa també va intentar prèviament que el cas fos desestimat al·legant que Giuffre viu des de fa més d'una dècada a Austràlia i no als Estats Units, on té presentada la demanda civil, però el jutge Kaplan va rebutjar fer-ho.

Giuffre també està embolicada en un encreuament de demandes pel civil per difamació amb l'advocat Alan Dershowitz, un professor de Harvard que va ser advocat d'Epstein el 2008 i també ha representat a Harvey Weinstein i Donald Trump. Segons va denunciar Giuffre en la BBC i a 'The New Yorker', va ser forçada a tenir sexe amb Dershowitz per Epstein en sis ocasions. Ell li ha anomenat “prostituta” i “mala mare”.