La transició cap a la democràcia segueix encallada al Sudan, més de dos anys després que els militars deposessin el dictador Omar al-Bashir seguint les demandes de la revolta popular iniciada a finals del 2018. El primer ministre del país africà, Abdul·là Hamdok, va presentar diumenge la seva dimissió en un discurs televisat a la nació, sis setmanes després d’haver estat restituït en el càrrec pels mateixos militars que el van apartar del poder en el cop d’Estat del 25 d’octubre. «He decidit traspassar la responsabilitat anunciant la meva renúncia com a primer ministre», va dir Hamdok després d’explicar, no obstant, que el seu successor hauria de completar «el període de transició cap a un Estat civil i democràtic». El mateix escenari que han avortat fins ara els generals al capdavant del país. Hamdok va ser el designat el 2019 per pilotar el Govern civil que havia de compartir el poder amb els militars.