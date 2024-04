Diversos detinguts a Girona per un frau de més de 7,5 milions a la Seguretat Social

La Policia Nacional ha detingut 24 persones a Girona i Barcelona per un frau de més de 7,5 milions d'euros a la Seguretat Social. La investigació es va iniciar l'octubre del 2023, després de rebre diversos escrits i denúncies de la Tresoreria General de la Seguretat Social on es requeria l'actuació policial davant diverses actuacions irregulars portades a terme pels administradors de diverses empreses que buscaven eludir les seves obligacions de pagament. Els empresaris de les societats investigades no pagaven les seves assegurances socials ni la dels seus treballadors. També s'han investigat, però no detingut, 14 persones pels delictes de grau contra la Seguretat Social, frustració de l'execució i malversació.

Els agents van determinar la participació delictiva de 46 persones físiques, principalment els administradors de les empreses, els seus testaferros, treballadors o familiars. Se'ls acusa de delictes contra la Seguretat Social i frustració de l'execució.

En totes les línies d'investigació portades a terme s'observa un fet comú que consisteix en la creació successiva d'empreses, amb la mateixa activitat dins de l'objecte social investigat; dirigides, gestionades i administrades per les mateixes persones que, quan generen deutes amb la Seguretat Social per l'impagament de quotes obreres dels seus treballadors, es donen de baixa i seguidament constitueixen una nova societat amb el mateix objecte social, mateixa direcció empresarial i mateixos treballadors. D'aquesta manera, la companyia podia continuar operant i evitava possibles futurs embargaments per part dels seus creditors.

En una de les trames s'ha portat a terme una investigació sobre sis empreses relacionades amb la restauració i el comerç minorista de productes alimentaris. Totes aquestes companyies estaven dirigides i gestionades per dos empresaris, que feien servir altres persones com a intermediaris en les societats investigades.

Aquestes empreses compartien el mateix domicili d'activitat, els mateixos gestors i el mateix objecte social. A més de superar els imports deutors establerts com a condició objectiva per al tipus penal, també van portar a terme maniobres d'ocultació per dificultar el cobrament dels deutes generats. Aquestes incloïen la successió d'activitat empresarial i l'ús de testaferros. Un dels empresaris investigats ha estat imputat per malversació, ja que va ser designat com a depositari dels bens embargats i no els va retornar quan se li va requerir.

En una altra de les investigacions la policia ha constatat la creació successiva d'empreses en l'àmbit de la construcció. Les companyies estaven dirigides, gestionades i administrades per les mateixes persones. Quan acumulaven deutes amb la Seguretat Social per l'impagament de quotes dels seus treballadors, es donaven de baixa. Posteriorment, constituïen una nova empresa amb el mateix objecte social i la mateixa direcció empresarial; i continuava operant amb els mateixos treballadors.

Establiments de venda de begudes

La investigació va permetre detectar també l'existència d'un entramat empresarial de 19 empreses relacionades amb el sector hostaler, en les que s'havia interposat de manera maliciosa la figura de diverses persones físiques i jurídiques. Entre aquestes estaven la filla, esposa i germans del presumpte responsable. L'objectiu era ocultar la veritable responsabilitat per un deute significatiu generat amb la Seguretat Social.

El modus operandi consistia en no pagar sistemàticament les assegurances socials dels treballadors donats d'alta. A més, hi havia confusió patrimonial i creuament de facturació entre algunes de les companyies. Els models tributaris van revelar notables ingressos als comptes d'aquestes societats, fins i tot sense que hi hagués treballadors donats d'alta des del 2014. De fet, una de les societats va assolir el seu màxim nivell d'ingressos el mateix any que no tenia treballadors donats d'alta.

El perjudici total a la Tresoreria General de la Seguretat Social dels diferents entramats investigats puja a 7.712.160,74 euros. La policia ha assegurat que aquesta xifra hagués estat superior sense la seva actuació, ja que es van detectar noves societats que continuaven amb el negoci.