José Manuel Villarejo ha assegurat aquest dilluns davant d'un tribunal que l'anomenada Operació Catalunya, presumptament orquestrada pel Ministeri de l'Interior que dirigia Jorge Fernández Díaz, va ser un muntatge amb manipulació de correus electrònics i gravacions d'àudio per frenar l'independentisme. L'excomissari de la Policia ho ha dit en la primera sessió de la vista oral del primer judici de la causa que se segueix contra ell. Aquesta vista jutja tres presumptes casos d'espionatge pels quals el ministeri Fiscal li demana 109 anys de presó. Durant la vista Villarejo també ha afirmat que tenia un pacte amb el CNI per monitoritzar els seus moviments des de l'any 2000, tot, presumptament, per motius de seguretat.