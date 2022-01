El comissari europeu d’Agricultura, Janusz Wojciechowski, va assegurar ahir que la carn espanyola no és de menor qualitat que la de la resta de la Unió Europea, en plena polèmica per les paraules del ministre de Consum, Alberto Garzón, sobre les macrogranges, però va reconèixer el «problema» amb el desenvolupament d’aquestes explotacions i va precisar que Brussel·les vol promoure les de petites dimensions.

«La carn espanyola té la mateixa qualitat que altres carns europees i altres aliments europeus», va assenyalar, tot i que va rebutjar valorar les paraules de Garzón. Wojciechowski va fer aquestes declaracions abans de viatjar a Espanya, on avui visitarà La Palma i demà es reunirà a Madrid amb el ministre d’Agricultura, Luis Planas.

El comissari viatja a Espanya quan persisteix la polèmica per les declaracions de Garzón, que en una entrevista amb The Guardian va afirmar que les macrogranges «contaminen els sòls, contaminen l’aigua i després normalment s’exporta» la seva carn, que va considerar «de pitjor» qualitat i fruit del maltractament animal.

Segons el comissari, no hi ha «raó per dir que el menjar espanyol, la carn espanyola, és de menor qualitat que altres a la Unió Europea». «Però, és clar, tenim el problema amb el desenvolupament de l’agricultura a gran escala, especialment, en alguns sectors de la producció animal, com la carn de porc, les aus de corral i les gallines ponedores», va constatar.

Va admetre que a Europa «es necessiten tots els tipus d’agricultura», però va afegir que ara «un dels objectius més importants de la Política Agrícola Comuna (PAC) és donar suport a les petites i mitjanes explotacions». «Aquesta és la nostra prioritat, i també a la producció animal. Sé que a Espanya hi ha una bona legislació nacional que dona suport a l’agricultura a petita escala, especialment en la producció animal», va apuntar.

Així mateix, es va mostrar convençut que la nova PAC, que entrarà en vigor el 2023, «enfortirà l’agricultura europea i també l’espanyola, en primer lloc, parant més atenció als petits agricultors».

«No hi haurà seguretat alimentària si permetem eliminar els petits agricultors del sistema d’agricultura a la Unió Europea. Hauríem d’aturar aquest procés i donar als petits agricultors la possibilitat de continuar els seus cultius i cries», va explicar.