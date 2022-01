El Govern britànic prohibirà el consum d’alcohol a les seves oficines. Així ho ha anunciat aquest diumenge l’Executiu, en un clar intent del primer ministre Boris Johnson per aturar l’escàndol causat per les festes celebrades a Downing Street en plena pandèmia.

El ‘premier’ intenta restaurar una reputació molt afectada per les revelacions i que arrossega des de fa un mes. La premsa britànica ha destapat aquests dies que Johnson i altres membres de l’executiu participaven en festes amb música i alcohol en les quals no es respectaven les restriccions sanitàries imposades pel mateix Govern. Algunes d’aquestes festes es van celebrar a la residència del primer ministre, que és també el seu lloc de treball.

El líder conservador, a la corda fluixa al ser acusat d’haver «violat la llei», abordarà la «cultura subjacent» del poder a Londres. Segons el ‘Sunday Times’, Johnson anunciarà diverses mesures per maquillar l’escàndol, entre les quals s’inclouen la prohibició de l’alcohol i l’expulsió de diversos funcionaris.

I didn't know it was a party... pic.twitter.com/kCd1TU217B — paul 💙 (@stimmo) 13 de enero de 2022

Tot i que Johnson ha demanat disculpes públicament, l’escàndol no ha parat de créixer. Així, els mitjans van destapar que durant la pandèmia el Govern ha celebrat trobades per prendre les «copes dels divendres», malgrat que les restriccions imposades per frenar els contagis de covid-19 prohibeixen estrictament aquesta mena de reunions. Una d’aquestes festes fins i tot es va celebrar en plena jornada de dol nacional per la mort de Felip d’Edimburg, marit de la Reina Isabel II.

Dimissió a la vista?

«Puc assegurar que el primer ministre està penedit i lamenta profundament el que ha passat», va explicar el president del Partit Conservador, Oliver Dowden, en declaracions a la BBC. Els ‘tories’ han assenyalat que quan acabi la investigació interna sobre els fets, Johnson n’assumirà «tota la responsabilitat». Alguns sectors del partit han criticat el seu líder i fins i tot sis dels seus diputats ja han demanat obertament la seva dimissió.

Aquest dissabte l’oposició va fer la seva funció. El líder laborista, Keir Starmer, va acusar Johnson d’«infringir la llei» i va exigir la seva dimissió. «Ha degradat el càrrec de primer ministre i ha perdut tota l’autoritat, no només en el seu propi partit, sinó també en el país.» L’escàndol es pot convertir en un obstacle enorme per a Johnson, que lluita per sobreviure políticament. Les últimes enquestes ja assenyalen un important retrocés dels conservadors del qual s’aprofiten els laboristes. Tot i això, la seva destitució sembla, com a mínim, complicada. Per desencadenar una moció de censura i desbancar Boris Johnson es necessitarien els vots d’almenys 54 diputats ‘tories’.