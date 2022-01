El Consell de Ministres farà obligatori subscriure una assegurança per circular en patinet elèctric abans de l’estiu. És la previsió que manegen fonts del Ministeri d’Interior, l’agent polític més procliu a l’assegurança dins d’un grup de treball interministerial que tracta aquest assumpte. Fins ara no és obligatori subscriure cap pòlissa per anar pel carrer amb els vehicles de mobilitat personal (MVP). Alguns ajuntaments, com els de Barcelona, València, Benidorm i Alacant, obliguen empreses de lloguer i certs usuaris a tenir assegurança com a mínim a tercers. Però encara no està implantada una obligació universal. «Es tracta de donar un paraigua normatiu al qual es puguin acollir totes les autoritats locals del país», explica la DGT. El seu director, Pere Navarro, participa en les reunions del grup de treball, sota la presidència del director general d’Assegurances, Sergio Álvarez Camiña. El seu ministeri, Economia, haurà de proposar una reforma de la llei de l’assegurança. Interior, per la seva banda, es veurà implicat en un altre retoc del Reglament de Circulació. En el grup de treball també hi ha el Consorci de Compensació -que fins ara assumeix els sinistres d’usuaris de patinets sense cobertura o que fugen, la immensa majoria-, la Fiscalia de Sala de Seguretat Viària i la patronal de l’assegurança, Unespa.

Per altra banda, per entre 10 i 150 euros, el propietari d’un patinet pot aconseguir que l’hi truquin perquè corri a més dels 20, 25 o 30 quilòmetres per hora que, segons a quina ciutat i via, permet la llei. Es poden trobar ofertes de venedors a diferents punts d’Espanya: Catalunya, Madrid, Aragó, el País Basc, Andalusia i el País Valencià. «Tots els aparells es poden deslimitar. Si no, ningú els compraria; per anar a 25... ningú els compraria», explica un venedor online del sud d’Espanya. Al negoci ho anomenen «deslimitar», i consisteix, majoritàriament, a interceptar els sensors que desconnecten la bateria del patí quan aquest arriba als 25 quilòmetres per hora. Habitualment, els patinets elèctrics de venda a Espanya venen de sèrie amb capacitat per arribar a 50 km/h, però limitats a 25 km/h. Aquests trucatges els incrementen la potència fins i tot per anar a 70 km/h i en alguns casos arribar als 100 km/h.

Frens insuficients

El resultat és que màquines d’equilibri precari es posen en mans d’un públic jove que exposa el cos a velocitats altes sense parapet, ni airbag ni frens suficients per respondre. «Molta gent el porta deslimitat i va amb compte per no cridar l’atenció anant molt ràpid. Per llei s’ha de portar el patinet limitat; després tu decideixes», diu un subministrador de patinets. Tots els venedors consultats deixen la responsabilitat final en mans del client.