La Unió Europea i els Estats Units continuen multiplicant contactes per evitar l’escalada de les tensions a la frontera entre Rússia i Ucraïna, on el president Vladimir Putin manté concentrats més de 100.000 soldats. Una amenaça que ha portat Washington a avançar-se als seus aliats europeus i recomanar la sortida del personal diplomàtic no essencial del país com a mesura de prevenció davant d’una eventual agressió russa. Una decisió de la qual es van desmarcar ahir els ministres d’exteriors de la UE que van celebrar una trobada virtual amb el secretari d’estat nord-americà, Antony Blinken, prèvia a la trucada de vídeo entre Joe Biden i els seus homòlegs del Regne Unit, Alemanya, França, Polònia, Itàlia i els màxims responsables de la Comissió Europea, el Consell i l’OTAN per parlar de plans davant de tots els escenaris possibles.

«Després d’escoltar el secretari Blinken no crec que calgui que nosaltres adoptem cap mesura de precaució d’aquest tipus en relació amb el nostre personal a Ucraïna», va explicar el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, sobre la decisió de Washington que sí que van decidir seguir el Regne Unit i Austràlia. «Hi ha un acord complet entre els estats membres que aquesta mesura de precaució no és necessària», va afegir hores després d’assegurar que no s’ha de «dramatitzar» perquè les negociacions continuen i no hi ha cap element que augmenti la por a un atac imminent. En la mateixa línia es va pronunciar després d’escoltar Blinken el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, que va aclarir que Espanya no es planteja evacuar els 500 espanyols que viuen a Ucraïna. «No ens plantegem en aquests moments evacuar la nostra colònia ni tampoc l’ambaixada», però «davant de qualsevol evolució reaccionaríem amb rapidesa», va explicar, recordant que «la situació és prou tensa» i que no cal agreujar-la fent «política ficció». Segons Albares, el ministeri del qual va actualitzar divendres les recomanacions de viatge a Ucraïna i avui compareixerà a petició pròpia al Congrés, encara que el diàleg que existeix pot ser tens, «és diàleg» i «afegir tensió no és necessari», va concloure. 1.200 milions per a Ucraïna Segons fonts diplomàtiques, els Vint-i-set no només no veuen necessari treure el seu personal del país, sinó que ho consideren contraproduent i pensen que enviaria un senyal negatiu en un moment en què el que Ucraïna necessita és suport sobre el terreny. Precisament, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va anunciar ahir el desemborsament de 1.200 milions d’euros en un nou paquet d’ajuda financera al país, que va coincidir amb la reunió de ministres d’exteriors focalitzada en la seguretat a Europa i la crisi entre Rússia i Ucraïna. Els Vint-i-set van tornar a condemnar «les contínues accions agressives i amenaces de Rússia contra Ucraïna», van advertir que la seguretat europea és «indivisible» i van avisar que qualsevol desafiament afectarà la seguretat de tot Europa. «La noció d’esferes d’influència no té cabuda en el segle XXI», van assenyalar reiterant el seu suport «indestructible» a la independència, sobirania i la integritat territorial d’Ucraïna i altres socis del veïnatge oriental a les seves fronteres que són internacionalment reconegudes.