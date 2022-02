La Guàrdia Civil va detenir dimarts un home de 22 anys per la mort d’una menor de 14 a Alcalá la Real (Jaén). El cos de la noia va ser trobat nu a les ruïnes d’una església abandonada, la de Santo Domingo de Silos. La víctima, segons va informar Diario Jaén, podria haver mort per asfíxia, segons els primers indicis, encara que l’autòpsia determinarà la causa real de la mort. La menor va ser identificada per una foto aportada per la mare com a K. E. Z., de 14 anys, de nacionalitat espanyola i d’ascendència àrab.

Va ser el mateix home, de 22 anys i nacionalitat espanyola, qui va trucar als serveis d’emergència al voltant de les deu de la nit per confessar el crim, que investiga la Guàrdia Civil. El succés es va produir a la zona del Castell de la Mota. Fins al lloc dels fets es va desplaçar un equip de la Guàrdia Civil i allà va trobar el presumpte assassí en aparent estat tranquil, però després de la trucada «no va col·laborar més», expliquen fonts oficials. Es desconeix la relació que mantenien la víctima i l’autor confés de la mort. Els agents van localitzar el cos d’una menor i en la primera inspecció ocular van confirmar que no hi havia ferides d’arma blanca ni trets. En les properes hores se li practicarà l’autòpsia per determinar amb més precisió com va morir menor. Un grup de veïns es van concentrar davant de l’ajuntament en protesta per aquest assassinat.