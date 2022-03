Maria -no és el seu nom real- diu que de vegades té una mica més d’esperança que tot s’acabi ràpid, però d’altres no, i que canvia d’estat emocional diverses vegades al dia. Però que com a mínim, ara que ha arribat a Europa, està una mica més tranquil·la. Ciutadana russa, va sortir de Moscou fa alguns dies davant del caos creat per la invasió d’Ucraïna. «Va ser una mica estressant perquè les aplicacions en línia per comprar els bitllets no funcionaven bé i els vols s’encarien. L’avió estava ple i molta gent en ell també semblava estar marxant de Moscou per un temps», explica Maria des d’Europa.

Com ella, en els darrers dies són molts els russos que estan intentant marxar del seu país. No és fàcil: amb la UE havent tancat amb pany i forrellat el seu espai aeri i les connexions amb Rússia, les opcions són poques. La més viable és a través d’Istanbul, el darrer gran aeroport europeu amb connexió al país eslau. En els últims dies, els vols d’última hora de Moscou a Istanbul han gairebé triplicat el preu, fins a 1.000 euros, si és que no s’han esgotat abans. Fa un mes es podia aconseguir un bitllet per 100 euros o menys si es comprava amb setmanes d’antelació. Però no només és la ruta cap a Istanbul, encara que aquesta sigui la més concorreguda. Els que escapen van també a Everan (Armènia), Bakú (Azerbaidjan) i Tbilisi (Geòrgia). El vol a Erevan des de la capital russa ja val 1.300 euros, i a Tbilissi, 2.000 euros.