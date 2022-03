El govern dels Estats Units prohibirà la importació de petroli i gas procedent de Rússia com a represàlia per l'ofensiva militar llançada sobre Ucraïna, en un moviment que Washington venia anticipant des de fa diversos dies i que ara com ara no tindrà reflex a la Unió Europea, dividida entorn d'aquest punt.

El veto, que anunciarà el mateix president nord-americà, Joe Biden, afectarà el petroli, al gas i al carbó procedent de Rússia, segons fonts del govern citades per diversos mitjans, entre ells la CNN o l'agència de notícies Bloomberg. Els Estats Units són menys dependents que Europa de l'energia de Rússia, ja que el petroli procedent d'aquest país a penes representa el 3 % de totes les importacions, segons dades oficials. Les fonts citades pels mitjans han assegurat que els socis europeus ja estan informats de l'anunci de Biden. El secretari d'Estat dels Estats Units, Antony Blinken, porta dies agitant la possibilitat d'un embargament energètic per endurir les sancions econòmiques contra Rússia, en la mesura en què Moscou segueix sense donar mostres de baixar el ritme de la seva ofensiva militar sobre Ucraïna. El gir de Biden, a més, comptaria amb el suport de l'opinió pública dels Estats Units, ja que el 56 % dels ciutadans creu que els càstigs aprovats fins ara són insuficients, segons un sondeig divulgat el dilluns per la Universitat de Quinnipiac. Només un 3 % els consideren massa durs. En aquesta enquesta, un 71 % de les persones entrevistades es mostra a favor de l'embargament petrolier, tot i que això suposi pagar més per la gasolina en el dia a dia. Entre els demòcrates, el suport ascendeix al 82 %, mentre que en les files republicanes és del 66 %.