El PP accelera per tancar el futur govern de Castella i Lleó. Dijous es visualitzarà el primer gran acord entre els partits quan es constitueixin les Corts autonòmiques. «Tot segueix en dubte», afirmen al nucli dur d’Alfonso Fernández Mañueco, reconeixent que la prioritat passa per «lligar fins on sigui possible» els detalls de la investidura per a aquell mateix dia. Si no ho aconsegueixen, afirmen, tancaran el pacte relatiu a les Corts i continuaran negociant. Les converses se circumscriuen en aquest moment en Vox i Soria Ya!. Amb les dues formacions «hi ha avenços notables» i l’objectiu dels populars passa per aconseguir el suport de la plataforma soriana per traslladar una imatge de més transversalitat i no dependre totalment de Vox.