Els ministres d'Exteriors de la Unió Europea han tancat aquest dilluns un acord polític per doblar el suport militar a Ucraïna amb 500 milions d'euros més en armes. Això és el que ha assegurat aquest dilluns l'alt representant de la UE, Josep Borrell, en la roda de premsa posterior al Consell d'Afers Exteriors. Amb aquest acord, que encara s'ha de materialitzar, la UE incrementa fins als 1.000 milions d'euros la contribució del Fons Europeu d'Ajuda a la Pau per a Ucraïna. Borrell va presentar la proposta d'augmentar l'ajuda militar a Ucraïna als caps d'estat i de govern de la UE a la cimera informal a Versalles (França) fa dues setmanes i ara els ministres d'Exteriors dels 27 han fet el primer pas per materialitzar-la.

Pel que fa a les possibles noves sancions a Rússia que els ministres d'Exteriors han debatut en la trobada d'aquest dilluns, Borrell ha dit que alguns països han posat sobre la taula restriccions relacionades amb l'energia, però ha remarcat que "no era el moment de prendre decisions concretes". Amb tot, l'alt representant ha advertit que les possibles noves sancions han de ser "eficaces" i que "no signifiquin un cost inassumible per a alguns estats membre".