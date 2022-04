«Patiment gratuïtament provocat» als ancians, «desatenció» i no adoptar cap mesura per evitar la propagació de la covid al centre durant els mesos de març i abril de 2020. Contundent querella presentada per la fiscal en cap de l’Àrea de Mataró, Montserrat Poderoso, contra el director i responsable de l’equip mèdic de l’antiga residència Ca N’Amell, del grup internacional Domus VI, de Premià de Mar. Els atribueix delictes d’homicidi per imprudència professional greu, lesions i tracte degradant per la mort durant els primers mesos de la pandèmia de 87 dels 200 residents. Un jutjat de Mataró ha admès a tràmit la querella i ha obert una investigació. El geriàtric va ser intervingut per la Generalitat el 17 d’abril d’aquell any atesa la «gravetat de la situació» detectada.

La intervenció de la Generalitat va arribar després d’una onada de mortalitat que inicialment fixava en poc més d’una vintena el nombre de víctimes. La fiscalia, però, eleva la xifra fins a 87 persones mortes vinculades a la residència. D’aquest total, 62 van morir al centre, 24 en centres sanitaris als quals se’ls hauria traslladat i una última a casa seva. L’executiu català va sancionar l’empresa gestora del centre amb la suspensió de la prestació del servei.