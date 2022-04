De traficant internacional a sacerdot en un poble. Podria ser la trama d’una nova sèrie de Netflix o HBO. I seria basada en fets reals. Matteo Bordignon, de 43 anys, és el nou rector dels Ports (Castelló), en concret de sis municipis: Cinctorres, Forcall, Mata, Totlella, Olocau del Rei i Portell. Amb casa a Morella, la seva arribada és molt comentada a mesura que es coneix la seva història, marcada per un canvi radical i revolucionari, que el va portar d’un passat de tenebres a ensenyar la paraula de Déu. L’anterior etapa de Bordignon, protagonitzada per les drogues i la delinqüència, es revela a través d’una entrevista que es pot veure a Youtube, al canal Ayuda Silenciosa.

«Explico aquest testimoni per fer visible que els canvis a la vida són possibles i donar testimoni de l’obra de Déu, lluny de la morbositat per les activitats del passat», relata l’ara sacerdot, que recorda les seves vivències entre els veïns sense amagar-ne els antics passos. Una etapa que titlla de «tenebrosa» i va durar 16 anys, en què es va dedicar al tràfic de drogues a Europa, Àsia i Àfrica. Rememora que va experimentar amb tota mena de substàncies, «porros, vitamines, èxtasi o tripis». Dels seus orígens a Treviso explica que, als 10 anys, el seu somni era «viure com a traficant», i explica que el seu pare «tenia simpatia per les Brigades Roges».

El seu gir copernicà va començar a Sierra Leone: «Comerciava amb diamants, estava en un petit llogaret i el xaman, durant un ritual, em va dir que no tenia ànima. Aquella frase em va marcar». De tornada a Europa, va ser conscient que havia tocat fons i, «per primera vegada, vaig demanar ajuda a la meva família, que va aconseguir treure’m d’aquella espiral». A més de la seva família, va ser clau l’anomenada Comunitat del Cenacle. Aquesta organització religiosa va ser on «es va fer el miracle» per trencar definitivament amb el seu passat.