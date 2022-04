Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal ja tenen un fil directe de comunicació. La primera presa de contacte es va produir fa uns dies, quan el dirigent gallec va ser elegit president nacional del PP, segons confirmen fonts de Gènova. Es van intercanviar diversos missatges en «bon to» i amb «cordialitat». A la cúpula de Vox valoren positivament aquesta comunicació i aclareixen que, per ara, «no hi ha cap reunió prevista».

Precisament ahir Alfonso Fernández Mañueco va prendre possessió com a president de la Junta de Castella i Lleó després de tancar el primer pacte de Govern amb Vox. Abascal va anar a les Corts d’aquesta comunitat per segona vegada, perquè ja va estar al ple d’investidura la setmana passada acompanyant el vicepresident, Juan García-Gallardo, i els altres tres consellers proposats pel seu partit. En aquesta ocasió, el líder de Vox va arribar per sorpresa i va aprofitar per saludar, de manera molt breu, la secretària general dels populars, Cuca Gamarra. Durant l’acte institucional van estar asseguts de costat.

La primera conversa dels dos líders, a través de missatges telefònics, es va produir també després de la primera coalició de govern entre les dues formacions. Un pacte que a Vox donen per fet que es tornarà a produir després de futurs comicis, convençuts que el PP no tindrà prou vots per governar en solitari. La següent prova de foc és Andalusia.

Els populars, en canvi, persegueixen el model de la majoria absoluta de Feijóo a Galícia (una anomalia en la política espanyola) o, com a mínim, el d’Isabel Díaz Ayuso després del 4-M de l’any passat: sumar més que l’esquerra per forçar una abstenció de Vox sense haver de situar-los al govern.

Això és precisament el que busca Juanma Moreno Bonilla a les portes de les eleccions andaluses i a l’espera que confirmi la data concreta de la convocatòria. Al partit veuen inevitable que els comicis s’avancin al juny per la conjuntura política, molt favorable en aquest moment al PP i amb les enquestes premiant el nou lideratge nacional. El president andalús obre la porta fins i tot a que les eleccions no siguin un diumenge, cosa que habilita més opcions. En aquest moment només es podrien celebrar en dos caps de setmana abans de l’estiu (la llei electoral estableix un termini de 54 dies entre la convocatòria i la celebració de les eleccions): 19 o 26 de juny. Els dos dies tenen riscos i, per això, Moreno està valorant altres opcions.