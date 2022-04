La Sala Penal de l’Audiència Nacional ha rebutjat tots els recursos que van ser interposats contra la interlocutòria que tancava la instrucció del cas Kitchen, per la qual cosa confirma l’existència d’indicis per acabar jutjant la cúpula del Ministeri d’Interior durant el Govern de Mariano Rajoy, inclòs l’exministre d’Interior Jorge Fernández Díaz, per l’operatiu policial il·legal establert per sostreure a l’extresorer del Partit Popular Luis Bárcenas material relacionat amb la investigació judicial del cas relacionat amb la trama Gürtel, i d’aquesta manera deixa fora del procediment de forma definitiva l’exsecretària general del partit María Dolores de Cospedal i també el seu marit, l’empresari Ignacio López del Hierro.