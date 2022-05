La policia ha trobat fibres del pijama rosa que portava la nena Madeleine McCann la nit que va desaparèixer en la furgoneta del principal sospitós del seu segrest, Christian Brueckner., assenyalat per la Policia el juliol del 2020 com a presumpte culpable i imputat per les autoritats alemanyes a petició de la Fiscalia portuguesa a finals del mes d’abril. Brueckner va viure entre el 1995 i el 2007 a l’Algarve i va estar a prop del complex d’apartaments la nit que Madeleine va desaparèixer.