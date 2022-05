Dos morts i 17 ferits en una explosió en un edifici de Madrid

Una possible fuita de gas en un edifici del centre de Madrid on es feien obres en un habitatge de la tercera planta va provocar ahir una explosió que va causar dos morts i 17 ferits, un de caràcter greu. L’explosió va tenir lloc al cèntric barri de Goya, al districte de Salamanca, en un edifici de quatre pisos, i va causar importants danys materials no només a l’immoble, sinó també al mobiliari urbà i vehicles aparcats.

Dos obrers que treballaven en l’edifici van ser donats per desapareguts després de l’explosió. Gairebé cinc hores després, els bombers de l’Ajuntament van localitzar al soterrani els cossos sense vida dels dos operaris coberts de runes. De les 17 persones ferides, quatre persones van ser hospitalitzades com a conseqüència de l’explosió. A l’hospital de La Princesa van ingressar tres persones, una d’elles -un home de 84 anys amb politraumatisme- a la unitat de cures intensives. Les altres són dues dones, una de 44 anys amb ferides lleus a la cama i una altra de 76 amb traumatisme cranioencefàlic, pendent d’evolució. Una dona de 36 anys embarassada de 20 setmanes, que estava en observació a la Maternitat de l’hospital Gregorio Marañón després d’haver-se vist afectada per l’explosió, va ser donada d’alta després d’unes hores ingressada. Segons el cap del Cos de Bombers de Madrid, Rafael Fernández, van rescatar «cinc persones a través de façana i per l’interior» de l’edifici. L’immoble confrontant va ser desallotjat per comprovar si ha patit algun dany en la seva estructura. Al pati d’un soterrani, va afegir Fernández al lloc dels fets, es van acumular «uns dos metres de runs massisses, de mur de maó», i és aquí on, després d’haver introduït gossos, els bombers van localitzar els cossos dels dos operaris. Fernández va advertir que l’edifici «està molt inestable» i «hi ha risc d’esfondrament», fet pel qual es van apuntalar les parts més afectades de l’immoble.