L’exèrcit rus es replega i renuncia a la presa de la ciutat de Kharkiv

L’Exèrcit rus es va retirar de les seves posicions prop de Khàrkiv, renunciant a assaltar la segona ciutat d’Ucraïna, però continua intentant avançar cap al Donbás des del nord, encara que de moment amb poc èxit. «A Khàrkiv l’enemic no ha realitzat accions militars actives. Ha centrat els seus esforços a garantir el replegament de les seves forces de la ciutat, mantenint (...) les línies de subministrament», va informar l’Estat Major General de l’Exèrcit d’Ucraïna.

Aquesta regió, limítrofa amb Rússia, s’ha convertit en els últims dies en el símbol de la contraofensiva ucraïnesa, l’objectiu de la qual és alliberar no sols Khàrkiv, sinó tota la zona per a evitar el cèrcol de les seves tropes en el nord de Donetsk.

«El gradual alliberament de la regió de Khàrkiv demostra que no abandonarem a ningú en mans de l’enemic», va assegurar Volodímir Zelenski, president ucraïnès, en la seva tradicional intervenció vespertina. Segons l’Institut per a l’Estudi de la Guerra (ISW, en anglès), el motiu de la retirada russa és tant la contraofensiva ucraïnesa com la limitada capacitat de rebre reforços per part russa.

«Ucraïna sembla haver guanyat la Batalla de Khàrkiv. Les forces ucraïneses han impedit que les tropes russes encerclin, i no diguem ja prenguin Khàrkiv, i després les van expulsar dels voltants de la ciutat com ja van fer quan els russos van intentar conquistar Kíev», assenyala.

Ara, les tropes ucraïneses haurien de centrar-se en trencar les línies de subministrament rus entre el bastió enemic d’Izium i la regió veïna russa de Bélgorod. Els nombrosos cursos fluvials impedeixen els avanços d’un un altre, especialment el riu Séverski Donets, on els russos van informar aquest dissabte haver volat un pontó per on les tropes ucraïneses intentaven avançar.

«Els russos van martellejar constantment Khàrkiv amb artilleria, ja que estaven molt prop de la ciutat. Gràcies als esforços de les unitats de defensa territorial i de l’exèrcit, els russos han marxat lluny dels marges de la ciutat en direcció a la frontera», va assegurar Ígor Teréjov, alcalde la ciutat.

Rumb al Donbàs

El ministeri de Defensa rus va divulgar ahir unes imatges en les quals membres de les forces aerotransportades participen en una ofensiva, però sense precisar les zones on aquesta té lloc.

En l’última setmana les tropes russes han aconseguit «escassos avanços» en el seu intent d’atacar la principal plaça ucraïnesa a Donetsk, Kramatorsk, segons el ISW.

Segons l’Estat Major ucraïnès, l’artilleria russa no ha deixat de colpejar les localitats que porten al nus de comunicacions de Sloviansk. Els generals russos es van dirigir en va a les organitzacions internacionals perquè evacuïn totes dues localitats, on els ucraïnesos haurien creat un districte fortificat.

Els russos continuen intentant envoltar les dues últimes ciutats clau sota control ucraïnès a la regió de Lugansk, Severodonetsk i, en menor mesura, Lisichansk, a totes dues ribes del riu Séverski Donets. El cas és que les forces ucraïneses també han dirigit la seva contraofensiva contra Izium, per la qual cosa el temps corre en contra dels plans de l’exèrcit rus.