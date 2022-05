La primera ministra sueca ha confirmat aquest dilluns que Suècia seguirà els passos de Finlàndia per sol·licitar la seva entrada a l’OTAN, una decisió motivada per la inseguretat que ha generat la invasió russa d’Ucraïna als dos països escandinaus, que han mantingut fins ara una política de no-alineament en el terreny militar. «Informarem l’OTAN que ens volem convertir en membres de l’Aliança», ha afirmat la primera ministra, Magdalena Andersson.

Com ja va fer Finlàndia la setmana passada, Suècia ha completat els tràmits parlamentaris per sol·licitar la seva integració a l’OTAN. Està previst que ben aviat els dos països nòrdics presentin conjuntament la petició oficial d’adhesió a l’Aliança Atlàntica. Abandonaran la seva històrica neutralitat en una decisiva maniobra precipitada per la invasió russa d’Ucraïna. L’organització espera, ben predisposada, els nous membres, als quals ha garantit un procés ràpid d’adhesió malgrat les reticències anunciades per Turquia. En paral·lel, Rússia, que intenta encaixar la clatellada que suposa aquesta ampliació, continua amenaçant amb conseqüències a llarg termini.

El president Vladímir Putin ha detallat que Rússia no considera l’adhesió dels dos països veïns com una amenaça, però que el desplegament d’infraestructura militar pot desencadenar una resposta de Moscou. Després de l’anunci de Finlàndia diumenge, Suècia tenia previst oficialitzar la seva candidatura a l’OTAN aquest dilluns després d’un debat al Parlament. El Parlament suec es va reunir després que el partit socialdemòcrata, en el poder, i sis dels vuit partits representats a la Cambra s’hi declaressin favorables.

La primera ministra sueca, Magdalena Andersson, ha mostrat el seu interès que l’adhesió es basi en una «àmplia majoria» parlamentària abans de l’anunci oficial del Govern de presentar la candidatura. Anderson ha reconegut que el seu país està clarament influït per Finlàndia en aquesta etapa.

«Una posició molt vulnerable»

L’entrada a l’OTAN de Finlàndia i Suècia és un debat present sobre la taula des de fa anys. Però la invasió russa d’Ucraïna ha precipitat la decisió. Si Suècia es convertís en l’únic no membre de l’OTAN a la zona del mar Bàltic, es trobaria «en una posició molt vulnerable», va dir Andersson, esmentant el risc de veure com Rússia «augmenta la pressió sobre Suècia».

El Govern de Rússia tampoc ha tardat, en aquesta ocasió, a amenaçar Estocolm. Moscou ha recalcat aquest dilluns que no acceptarà l’entrada de Finlàndia i Suècia a l’OTAN i ha afirmat que es tractaria d’«un altre greu error amb conseqüències a llarg termini», enmig dels esforços de Hèlsinki i Estocolm per afegir-se a l’Aliança Atlàntica. «La situació està canviant de manera radical pel que està passant», ha dit el viceministre d’Exteriors rus, Serguei Riabkov, que ha apuntat que «és un reflex d’una percepció absolutament falsa i distorsionada del que passa al món per part dels cercles polítics a Occident».

Així, ha manifestat que «la seguretat de Suècia i de Finlàndia no es veurà enfortida com a resultat d’aquesta decisió», segons ha recollit l’agència russa de notícies Interfax. «És bastant obvi per nosaltres», ha assenyalat Riabkov durant una roda de premsa a Moscou. «La forma com garantirem la nostra seguretat després del canvi en aquesta configuració general de l’OTAN és un tema a part. Dependrà del que sigui, en termes pràctics, el resultat de l’esperat accés de Finlàndia i Suècia a l’Aliança», ha explicat.

«Que no es facin il·lusions que ens resignarem sense més ni més», ha advertit. D’aquesta manera, ha recalcat que «el nivell general de tensió militar augmentarà i la predictibilitat en aquesta zona serà menor», ha assegurat el número dos de la cancelleria. «És una pena que el sentit comú estigui sent sacrificat per idees fantasma sobre el que s’hauria de fer en la situació actual», ha afegit abans de ressaltar que «aquest és el nivell que tenen els que prenen les decisions rellevants en aquests països».