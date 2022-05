El CIS retalla a la meitat en un mes l’avantatge de Pedro Sánchez sobre Feijóo

El PP d’Alberto Núñez Feijóo és molt més a prop del PSOE de Pedro Sánchez. Segons el baròmetre de maig del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), realitzat en plena tempesta per l’escàndol Pegasus i amb les eleccions autonòmiques andaluses convocades, els conservadors són a només 1,6 punts del president del Govern. Redueix a la meitat la distància que el separava dels socialistes en només un mes. El PP obtindria avui el 28,7% dels sufragis, pel 30,3% del PSOE.

A més, Feijóo tindria en principi més a prop arribar a la Moncloa, per la fortalesa indiscutible de la ultradreta de Vox (16,6%), davant de la debilitat creixent que segueix mostrant Unides Podem (9,6%), la marca que hauria de deixar pas al nou moviment liderat per Yolanda Díaz. Per blocs, la dreta supera de bon tros l’esquerra.

El creixement més destacat és el que experimenta Vox, en saltar del 14,4% al 16,6%. O sigui, 2,2 punts més. Unides Podem continua en caiguda lliure: baixa del 10,7% al 9,6%. I Ciutadans veu com el seu ja escanyolit 2% de l’abril es transforma en un 1,8% al maig. Més País-Compromís s’estabilitza en el 2,1%, mentre que ERC amb prou feines puja una dècima, del 2,4% al 2,5%.