Un ministre del govern francès, acusat de violació per dues dones

El nou ministre de Solidaritat del Govern francès, Damien Abad, ha estat acusat per dues dones per presumptes violacions, una sospita que enterboleix el flamant Executiu d’Elisabeth Borne i, en particular, un dels fitxatges més sonats per a aquesta nova etapa d’Emmanuel Macron a l’Elisi. Abad era el president dels Republicans a l’Assemblea Nacional, i per això el seu salt al Govern d’un partit rival va ser una de les fites més rellevants de la llista de ministres anunciada divendres, que combinava continuïtat amb renovació.

Una de les dones va presentar una denúncia el 2017, al·legant que havia mantingut relacions sexuals amb Abad durant les quals suposadament aquest va realitzar pràctiques no consentides. La investigació per aquests fets, que haurien passat fa més d’una dècada, es va tancar sense més diligències, segons el portal Médiapart. La segona queixa va arribar el 13 de maig a l’Observatori de Violències Sexistes i Sexuals en Política, que va traslladar el testimoni a la Fiscalia, així com als Republicans i a La República a Marxa (LREM), el partit de Macron, segons detalla Franceinfo. Aquesta dona afirma que el 2010 va caure inconscient després de prendre’s una copa i es va despertar en roba interior l’endemà a l’habitació d’un hotel, amb Abad i amb la sensació d’haver estat «drogada». Damien Abad ha negat els suposats abusos que se li imputen i ha assegurat, en declaracions a Médiapart, que totes les seves relacions han estat consentides. A més, ni Els Republicans ni LREM han respost formalment a les queixes que haurien rebut des de l’Observatori. Les acusacions abocades sobre el nou ministre de les Solidaritats, l’autonomia i les persones discapacitades -així s’anomena realment la cartera que li ha assignat Emmanuel Macron-, crea un problema inesperat al president, que havia aconseguit un difícil equilibri de forces i sensibilitats polítiques al nou gabinet a escassos dies de les eleccions legislatives, que seran els propers dies 12 i 19 de juny. Membre de la dreta moderada En aquest equip governamental, format per nou homes i vuit dones, Abad representava la dreta moderada. Fins aquest dijous passat havia estat al capdavant del grup parlamentari dels Republicans, principal partit de l’oposició a l’Assemblea Nacional durant l’última legislatura i hereu natural de Chirac i Sarkozy. La seva presència al Govern compensava altres figures més identificades amb l’esquerra.