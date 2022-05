La tensió entre Podem i Díaz obliga el Govern a negociar a tres bandes

El distanciament progressiu entre la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, i el nucli dur de Podem, que conformen la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, la d’Igualtat, Irene Montero, i Pablo Iglesias, que encara que no té càrrecs orgànics exerceix la seva autoritat de manera pública, ha provocat efectes directes en el funcionament del Govern de coalició. S’ha estès la sensació que l’executiu està dividit en tres trossos: el bloc socialista, per una banda, Díaz, el ministre d’Universitats, Joan Subirats, i el de Consum, Alberto Garzón, de l’altra, i la tercera porció que representen Belarra i Montero. Aquesta circumstància ha modificat les relacions entre les tres parts.

Si fins ara les negociacions internes eren a dues bandes, entre el PSOE i Unides Podem, la divisió en aquest sector obliga a converses a tres, en funció dels temes. Fonts socialistes confirmen que encara que la interlocutora del ministre de Presidència, Félix Bolaños, encarregat de la concertació entre socis, és la vicepresidenta segona, hi ha ocasions en què «es parla amb totes dues», en referència a Belarra. Es fa, expliquen, «en funció del tema». S’intenta canalitzar la relació a través de Yolanda Díaz, però Bolaños, destaquen, «de vegades ha de parlar també amb Montero o amb Belarra». Aquesta nova mecànica, expliquen fonts coneixedores, és una cosa que el PSOE «ha assumit» i, de fet, l’ordre a la Moncloa és ajudar en tot el possible Díaz.

La configuració d’un espai electoral que sumi tota l’esquerra a l’esquerra del PSOE, amb Yolanda Díaz al capdavant, i que ella pretén impulsar sense donar un pes específic a Podem, ha generat una fractura i fins i tot ha deteriorat la connexió personal entre la vicepresidenta segona i les ministres de Drets Socials i d’Igualtat. Entre elles, admeten des de Podem, no hi ha «comunicació» i això causa «descoordinació». La conseqüència més visible és que Unides Podem ja no s’expressa amb una única veu i que els tons de vegades són diferents, segons les persones i les matèries. En tot cas, la vicepresidenta ha registrat el nom de la plataforma Sumar com a pas previ a la construcció del seu projecte.