Noves fotos del «partygate» mostren Johnson brindant a Downing Street

La ressaca de les festes del «partygate» segueixen donant maldecaps al primer ministre britànic. En quatre fotos difoses ahir per la cadena de televisió ITV, Boris Johnson apareix brindant amb un got de vi al costat d’un grup de gent a Downing Street. Davant seu hi ha una taula amb ampolles d’alcohol, gots buits i menjar. La festa, en què s’observen vuit persones, unes al costat de les altres, sense guardar cap distància, a més del fotògraf, va tenir lloc el 13 de novembre del 2020, quan les restriccions pel coronavirus eren extremadament severes. En aquelles dates estava prohibit reunir-se en interiors tret que fos estrictament necessari per treballar, o en cas contrari s’estava cometent un delicte. Les fotos corresponen al comiat en honor del llavors director de Comunicacions del Primer Ministre, Lee Cain, que deixava el càrrec.

Un any més tard, quan van començar a circular les notícies de les festes il·legals, la diputada laborista Catherine West va preguntar directament a Johnson a la Cambra dels Comuns si hi havia hagut una festa aquell 13 de novembre del 2020. «No. Però estic segur que passés el que passés, es van seguir les directrius i les normes en tot moment», va ser la seva resposta. Les imatges mostren que va mentir, cosa que investigarà una comissió parlamentària. També caldrà explicar perquè Johnson no va ser sancionat. Un portaveu oficial de Johnson va assegurar que la policia va tenir aquest material durant la investigació.