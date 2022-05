La policia de Texas rep nombroses crítiques per la resposta «tardana»

La commoció causada per l’assassinat, dimarts passat, de 19 nens i dues professores en una escola de primària d’Uvalde (Texas) a mans de Salvador Ramos, un jove de 18 anys, va derivar ahir en ràbia i indignació per la suposada lenta actuació de la policia en arribar al centre. Segons el relat de les autoritats, els primers agents de policia que van arribar al lloc van intentar entrar a l’edifici, però van ser rebuts amb trets, i van optar per romandre a l’exterior fins a l’arribada d’una unitat tàctica de la Patrulla Fronterera, que va ser la que finalment es va obrir pas i es va enfrontar a Ramos.

«Hi havia almenys 40 agents de la llei armats fins a les dents, però no van fer res fins que va ser massa tard», va dir Jacinto Cazares, la filla de la qual, Jacklyn, va morir en l’atac, a ABC News dimecres a la nit, unint-se al cor de pares que van dir que van instar la policia a actuar amb més diligència davant el pitjor tiroteig en una escola dels Estats Units en una dècada.

Els moments que van transcórrer entre l’arribada dels primers agents i la intervenció de la unitat tàctica van ser de gran tensió. Desenes de pares s’acostaven terroritzats i nerviosos a la línia formada pels agents de seguretat per implorar-los que actuessin immediatament. En un vídeo publicat a Facebook per un home anomenat Ángel Ledezma, es pot veure els progenitors travessant la cinta policial groga i exhortant els policies a entrar a l’edifici. «Ja ha passat una hora i encara no poden treure tots els nens», diu Ledezma en la gravació. «Saps que hi ha nens, oi? Són nens petits, no saben defensar-se», crida l’home.

«Entrin aquí!»

«Entrin aquí! Entrin!», s’escolta com criden als agents diverses dones poc després que comencés l’atac. Més endavant, al vídeo de Facebook, l’home que el grava diu que els nens «són tots a dins i els policies no fan més que quedar-se fora». També se sent una dona que assegura que el seu fill és dins de l’escola instant la policia a disparar contra l’atacant si poden: «Són nens», crida. «Hi entraré, hi entraré», afegeix.

Instants després, el mateix vídeo mostra els familiars als voltants discutint amb un agent que els crida que creuin a l’altra banda del carrer i, almenys en un cas, sembla empènyer un home adult perquè s’allunyi del col·legi. Els moments de tensió van ser interminables fins que finalment la patrulla tàctica va arribar.

El director del Departament de Seguretat Pública de Texas, Steven McCraw, va explicar en una roda de premsa dimecres que Ramos va morir entre 40 i 60 minuts després que els agents s’hi enfrontessin per primera vegada, però no va voler ser més precís. El cap de la patrulla tàctica, Raúl Ortiz, va assegurar repetidament que els agents de la seva agència que van arribar a l’escola no van dubtar. Va dir que es van moure ràpidament per entrar a l’edifici, alineant-se darrere d’un agent que aguantava un escut. «El que volíem era assegurar-nos d’actuar amb rapidesa, actuar ràpidament, i això és exactament el que van fer aquests agents», va dir Ortiz a Fox News.

Un funcionari de les forces de l’ordre, però, va detallar que, un cop a l’edifici, els agents de la Patrulla Fronterera van tenir problemes per forçar la porta de l’aula i van haver d’aconseguir que un membre del personal obrís la sala amb una clau. El funcionari va parlar sota condició d’anonimat perquè no estava autoritzat a comentar públicament la investigació.

Enmig d’aquest panorama, l’Associació Nacional del Rifle (NRA, per les sigles en anglès) ha descartat cancel·lar la seva conferència d’aquest cap de setmana a Houston, al mateix estat de Texas, i ha qualificat la tragèdia a l’escola primària d’Uval com una acció d’un criminal solitari i trastornat. «Quan ens reunim a Houston, reflexionarem sobre aquests esdeveniments, pregarem per les víctimes, reconeixerem els nostres patriotes i ens comprometrem a reforçar el nostre compromís per fer que les nostres escoles siguin segures», va assegurar la NRA en un comunicat.