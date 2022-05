Feijóo demana al PP «sensatesa» perquè es veu a la Moncloa

Alberto Núñez Feijóo veu Espanya en un moment «tremendament delicat» a nivell econòmic, social, territorial i institucional amb un «mal Govern» al capdavant i creu que els ciutadans estan desitjant el retorn del PP a la Moncloa per recuperar la «il·lusió» . El president dels conservadors es va mostrar així d’optimista ahir davant dels membres dels grups parlamentaris del Congrés, el Senat i el Parlament Europeu que va reunir a la cambra alta. Els va demanar que facin propostes «sensates» perquè, «d’aquí uns mesos», poden estar «implementant» aquestes mesures des del Govern central. «Espanya ens mira», va advertir en el discurs obert a la premsa. Segons fonts presents, minuts abans, sense càmeres, va defensar de manera indirecta els suports puntuals a l’executiu perquè, en aquests temps d’«incerteses», considera «més important» ser un «partit d’Estat» que d’«oposició».

En les dues últimes setmanes, el PP ha salvat el Govern en dues ocasions, en permetre-li que tirés endavant la llei de seguretat nacional i la llei audiovisual. A més, a partir del 19 de juny, quan passin les eleccions andaluses, el cap dels populars ja ha dit que estarà obert a negociar la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

El polític gallec es va reunir amb els seus companys a la cambra alta, on des de dimecres ell ocupa un escó com a senador per designació autonòmica. La seva ambició, va assegurar a porta tancada, és governar en solitari i repetir les majories absolutes de José María Aznar i Mariano Rajoy. I mostrant empatia amb el caràcter traumàtic que ha tingut el relleu de Pablo Casado, els va admetre que entén que alguns no «confien» en ell, però els va demanar temps per demostrar-los que ho poden fer. I, si no aconsegueix que canviïn d’opinió, espera que aquest reducte de desconfiats sigui mínim. Feijóo els va posar deures i els va dir el que li agrada i el que no.

El polític gallec va destacar que no creu «en els circs parlamentaris, sinó en el treball seriós de les cambres». «Les cambres no són una xarxa social on competir amb paraules gruixudes», va afirmar.