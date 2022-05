L’Associació Nacional del Rifle exhibeix força a Texas

A Houston, a només 450 quilòmetres de la petita ciutat d’Uvalde on dimarts el jove de 18 anys Salvador Ramos va matar 19 nens de quart de primària i les seves dues professores en una escola, l’Associació Nacional del Rifle (NRA) dels Estats Units Units va celebrar ahir la convenció anual. Hi va assistir l’expresident Donald Trump, que després de la matança va dir dimecres que els Estats Units «necessiten solucions reals i un lideratge real en aquest moment, no polítics i consideracions partidistes».

El governador de Texas, el republicà Greg Abbott, gran defensor de la possessió d’armes, va decidir finalment no participar en la convenció, encara que sí que es va projectar durant l’esdeveniment un vídeo gravat amb anterioritat en què el polític conservador dedicava unes paraules als assistents. Igual que Trump, el senador Ted Cruz també va mantenir la seva presència en l’esdeveniment.

Els artistes de música country Don McAlean, Larry Gatlin i Larry Stewart van cancel·lar les actuacions. McLean, autor de la cançó American Pie, va explicar en un comunicat que «tenint en compte els esdeveniments recents a Texas» havia decidit que seria «irrespetuós i feridor» per a ell mateix actuar en la convenció. A l’exterior de l’edifici es van concentrar manifestants amb pancartes que demanaven la prohibició dels fusells semiautomàtics. També portaven fotos amb les víctimes de l’última matança i pancartes en què es podia llegir «Vergonya, podrien ser els vostres fills».

La convenció anual de la NRA és la reunió més gran d’aquest grup de pressió, amb cinc milions d’afiliats, a favor de les armes de foc i se celebra després d’haver estat cancel·lada els anys previs per la covid-19. La NRA ha ajudat a finançar les campanyes polítiques de centenars de membres del Congrés, tant demòcrates com republicans, segons la base de dades Open Secrets que gestiona el Centre per a una Política Responsable.

En un comunicat a la seva pàgina web, la NRA -que ha estat fonamental per evitar l’aprovació de regulacions més estrictes sobre la tinença d’armes de foc- va afirmar que la matança a Uvalde va ser «l’acte d’un criminal solitari i trastornat».

Des de la Casa Blanca es va atacar l’esdeveniment. La portaveu Karine Jean-Pierre va assenyalar que la NRA «representa els interessos de la indústria de les armes, els fabricants d’armes que comercialitzen armes de guerra entre els adults joves. No representen els propietaris d’armes que saben que hem de prendre mesures», va ressaltar . Preguntada davant d’una possible acció presidencial unilateral per fer front a la xacra, va assenyalar: «Aquest president ha fet més a través d’accions executives que qualsevol altre president durant el seu primer any en el càrrec».